Arrestado en Torrent por estafa: simuló un delito para evitar pagar un tratamiento dental de 125 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrent a un hombre de 27 años como presunto autor de los delitos de estafa y simulación de delito, tras denunciar haber sido víctima de una estafa que realmente no había sufrido.

El detenido denunció ante la Policía Nacional la existencia de seis cargos fraudulentos por valor de unos 125 euros cada uno, pero los agentes averiguaron que realmente el denunciante no había sido víctima de ninguna estafa, sino que los cargos procedían de una financiación contratada por él mismo para costear un tratamiento dental.

Los policías averiguaron también que el denunciante dejó de costear dicho tratamiento afirmando ser víctima de una estafa y no corresponderle a él realizar esos pagos, causando así un perjuicio económico a la clínica dental en la que había contratado los servicios.

Por ello, investigadores detuvieron a este hombre como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental.

Puesto en libretad

El arrestado ha sido puesto en libertad una vez oído en declaración, tras ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

La Policía Nacional recuerda que la denuncia falsa y la simulación de delito suponen un uso indebido de los recursos públicos, al movilizar de forma innecesaria medios humanos y materiales que deberían destinarse a la atención de víctimas reales y a la persecución de delitos.