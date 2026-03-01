El Ayuntamiento de Silla avanza en la redacción de un anteproyecto para ampliar el barranco de Tafarra y evitar inundaciones

Silla sigue teniendo un punto negro en el mapa de inundaciones. Pese a que en este siglo, la importante inversión en la red de pluviales así como el aumento de la capacidad de drenaje de la pista de Silla, ha favorecido enormemente a esta localidad de l'Horta Sud, que antes veía inundado su casco urbano a la mínima lluvia torrencial, el polígono de Espioca sigue llenándose de agua por el desbordamiento del barranco de Tafarra, que lo rodea. Un cauce muy pequeño, de apariencia más similar a una acequia natural, que no puede soportar las grandes avenidas de agua, como se demostró este pasado 11 de octubre, donde fue incapaz de soportar los 140 litros por metro cuadrado de agua, provocando imágenes que nos trasladan desgraciadamente al 29 de octubre, con coches atrapados, calles, bajos y negocios inundados.

La geografía tiene un papel fundamental. Silla se sitúa en la parte baja del desagüe natural de dos barrancos: el de la Rambleta, al norte, y el de Tafarra, al sur. La cuenca de este último atraviesa el polígono industrial de Espioca y zonas urbanizadas de la Avenida de Alicante, coincidente con el trazado de la antigua N-332, convirtiéndose en un punto especialmente sensible en episodios de lluvias intensas.

Reunión del alcalde de Silla, Vicente Zaragozá, con la directora general del Agua, Lourdes Pérez. / A.S.

Este municipio ha dado el primer paso para solucionar el problema. El alcalde, Vicente Zaragozá, junto al concejal de obras del Ayuntamiento de Silla, Carles Pontes, y los técnicos municipales, se han reunido con la directora general del Agua, Lourdes Pérez, para realizar un seguimiento de la problemática de inundaciones asociada al barranco de Tafarra y avanzar en soluciones estructurales que permitan reducir riesgos ante episodios de lluvias torrenciales.

El polígono de la Pista de Silla esta mañana. / J.M. López

Durante el encuentro, el alcalde ha trasladado a la Dirección General del Agua que, si bien las obras pluviales ejecutadas en los últimos años han permitido reducir de forma notable el riesgo de inundaciones en el casco urbano, el barranco de Tafarra continúa acumulando grandes volúmenes de agua, ya que a él desaguan también las balsas de laminación de la V-31, que retienen escorrentías procedentes de municipios como Alcàsser y Picassent.

En este sentido, desde el Ayuntamiento les ha informado de que ya se está trabajando en la redacción del anteproyecto, con el objetivo de que, una vez finalizado, pueda presentarse a la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y permitir el inicio de las obras que corresponden a la Fase V de las pluviales.

Reivindicación histórica

Esta actuación, una reivindicación histórica del municipio, permitirá recuperar y ampliar la capacidad del barranco, reconduciendo las aguas de forma segura hacia el marjal y su desembocadura en la Albufera, protegiendo tanto el tejido industrial como los accesos y la seguridad de trabajadores y vecinos.

El alcalde de Silla ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones y ha reiterado el compromiso del consistorio de seguir trabajando para anticiparse a fenómenos meteorológicos extremos y minimizar el impacto de lluvias cada vez más intensas y frecuentes.