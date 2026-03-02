Alfafar emplea helio para detectar fugas en la red de agua potable, evitando cortes y molestias a los vecinos

La empresa gestora del ciclo integral del agua en Alfafar, Veolia, ha puesto en marcha con el Ayuntamiento una nueva campaña de detección de fugas en la red de abastecimiento mediante el uso de gas trazador helio, un sistema innovador que permite localizar pérdidas sin necesidad de realizar cortes en el suministro, lo que evita las molestias a la ciudadanía.

La actuación se está desarrollando en los sectores de Francisco Vila y Doctor Ferrán, que en conjunto suman más de 10 kilómetros de red de agua potable. Este método permite realizar las tareas de inspección con la red en servicio y garantiza en todo momento el abastecimiento y la calidad del agua.

Para llevar a cabo este procedimiento, se inyecta una mezcla de aire y helio en una tubería general que abastece al sector. El helio es un gas inerte, inocuo y más ligero que el aire, por lo que no afecta al consumo humano ni a la calidad del agua. Al existir una fuga, el gas asciende de forma natural y sale al exterior por el punto de pérdida.

En los días posteriores a la inyección del gas, se realizan inspecciones mediante un robot especializado que analiza la concentración de helio en el aire sobre el trazado de la tubería, permitiendo localizar con gran precisión las fugas existentes. Este sistema complementa y refuerza las campañas de detección acústica que Veolia ya desarrolla en Alfafar, y resulta especialmente eficaz dada la configuración y los materiales de la red municipal.

Gestión eficiente

El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha destacado que esta actuación demuestra la implicación del Ayuntamiento con una gestión eficiente y responsable del agua. “Apostamos por soluciones innovadoras que nos permiten reducir pérdidas, mejorar el servicio y, sobre todo, evitar molestias a nuestros vecinos y vecinas”, añade.

Por su parte, la gerente de Veolia en el municipio, Laura Gascón, ha explicado que la localización de fugas mediante gas trazador, como el helio, se realiza gracias a su inyección en una conducción principal o en el arranque de la zona a inspeccionar: “El objetivo no es solo localizar las fugas, sino también reducir al máximo el impacto de los cortes de suministro durante estos trabajos”, subraya.

Sistema pionero

Cabe recordar que este sistema pionero comenzó a utilizarse en Alfafar en 2024, cuando se llevó a cabo una primera campaña en el sector de Francisco Vila. En aquella actuación se localizaron seis fugas que no habían podido detectarse mediante métodos acústicos tradicionales. Su reparación permitió reducir el caudal de agua inyectado en el sector en 120 metros cúbicos diarios, lo que supuso una disminución superior al 30 % del consumo en la zona, y mejoró, además, los niveles de presión y caudal para los abonados.

De cara a 2026, está previsto poner en marcha dos nuevas campañas en otros sectores de la localidad, con el objetivo de consolidar este sistema como una herramienta habitual en la detección de fugas en la red de abastecimiento de Alfafar, e incrementar así la eficiencia hídrica y económica del servicio municipal.