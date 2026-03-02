Los bomberos rescatan a una persona afectada por el humo en un incendio rural en Aldaia
Los bomberos del Consorcio de València extinguieron un incendio en una casa de campo abandonada de Aldaia, tras ser alertados sobre las 23:00 y rescatar a una persona afectada por el humo.
Aldaia despertó anoche con un incendio en una de sus zonas rurales. Los bomberos del Consorcio de València se trasladaron a la localidad de l'Horta Sud tras un aviso recibido a las 23:00 por un fuego en una casa de campo abandonada.
Al siniestro se movieron dos dotaciones de bomberos y un sargento de Torrent. En medio de la actuación rescataron a una persona que estaba afectada por el humo y la trasladaron con los medios sanitarios pertinentes para su mejora. Finalmente, el incendio fue extinguido.
Por el momento, se desconoce la causa del incendio y el estado de la persona afectada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- La Generalitat compra en una subasta por 120.000 euros el óleo 'El matador Pepillo' de Zuloaga para el Museo de Bellas Artes de València
- Venden por 2,1 millones el bloque de viviendas del que intentaron desahuciar a un enfermo con cáncer
- València pide empatía en Fallas: el pañuelo verde para proteger a los perros del ruido de petardos
- La primera pieza de la falla municipal llega tras una Cabalgata del Ninot que se muere
- Un juzgado anula la subida del 35% del IBI en Sueca por no aplicar antes otras medidas para paliar el déficit
- Compromís denuncia que València dejará de ingresar casi 3 millones de euros en Fallas por no aplicar la tasa turística
David Martínez, joven con autismo de Gandia, denuncia su situación a la ministra Sira Rego: "En el colegio molestaba"
Ángel Pidal, nuevo CEO de Grupo Nortempo
Ofrecido por