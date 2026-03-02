Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoFalla municipal ValènciaEntrevista BaldovíCovid crónicoPremios GoyaCuello de botella en FranciaPañuelo verde perrosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

Los bomberos rescatan a una persona afectada por el humo en un incendio rural en Aldaia

Los bomberos del Consorcio de València extinguieron un incendio en una casa de campo abandonada de Aldaia, tras ser alertados sobre las 23:00 y rescatar a una persona afectada por el humo.

El interior de la casa incendiada

El interior de la casa incendiada / C.B.V

Mapi Casabán

Mapi Casabán

Aldaia

Aldaia despertó anoche con un incendio en una de sus zonas rurales. Los bomberos del Consorcio de València se trasladaron a la localidad de l'Horta Sud tras un aviso recibido a las 23:00 por un fuego en una casa de campo abandonada.

Bomberos del consorcio entrando a la vivienda

Bomberos del consorcio entrando a la vivienda / C.B.V

Al siniestro se movieron dos dotaciones de bomberos y un sargento de Torrent. En medio de la actuación rescataron a una persona que estaba afectada por el humo y la trasladaron con los medios sanitarios pertinentes para su mejora. Finalmente, el incendio fue extinguido.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, se desconoce la causa del incendio y el estado de la persona afectada.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents