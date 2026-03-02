Los bomberos rescatan a una persona afectada por el humo en un incendio rural en Aldaia

Aldaia despertó anoche con un incendio en una de sus zonas rurales. Los bomberos del Consorcio de València se trasladaron a la localidad de l'Horta Sud tras un aviso recibido a las 23:00 por un fuego en una casa de campo abandonada.

Bomberos del consorcio entrando a la vivienda / C.B.V

Al siniestro se movieron dos dotaciones de bomberos y un sargento de Torrent. En medio de la actuación rescataron a una persona que estaba afectada por el humo y la trasladaron con los medios sanitarios pertinentes para su mejora. Finalmente, el incendio fue extinguido.

Por el momento, se desconoce la causa del incendio y el estado de la persona afectada.