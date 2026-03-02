Catarroja adjudica las obras del Espai Barraques para crear un nuevo centro polivalente para mayores

Las personas mayores de Catarroja tienen más cerca el nuevo espacio que se ha diseñado para ellos. El Ayuntamiento ha adjudicado las obras del Espai Barraques, un proyecto estratégico que permitirá crear un nuevo centro polivalente.

La intervención supone la remodelación e integración de dos edificios históricos, las antiguas Escoles Velles y la antigua Casa de los maestros, para convertirlos en un espacio funcional, accesible y adaptado a las necesidades actuales. El contrato se ha adjudicado por importe de 1.663.478 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución previsto de 11 meses.

El proyecto apuesta por un diseño abierto, con espacios amables, saludables y luminosos que, además de cumplir los requisitos técnicos y programáticos, ponen a las personas en el centro. La propuesta arquitectónica integra los dos inmuebles existentes en un único conjunto, articulado en torno a un espacio central que actúa como nexo de unión tanto horizontal como vertical.

Este núcleo central alojará la escalera y el ascensor, permitiendo adecuar las diferentes alturas de los forjados existentes y dotando de mayor amplitud el acceso principal. El espacio de doble altura aportará luz natural y ventilación, generando un ambiente cómodo para los usuarios.

Tres accesos diferenciados

El centro contará con tres accesos diferenciados. La entrada principal conectará el conjunto; una segunda entrada, ubicada en la fachada de la calle Músico José-Manuel Izquierdo, dará acceso directo a la cafetería; y una tercera, en la parte norte del edificio de las Escoles Velles, permitirá el acceso al almacén desde la vía rodada para facilitar las tareas logísticas.

El edificio de les Escoles Velles. / Redacción Levante-EMV

En la planta baja se ubicarán la cafetería, con extensión hacia una sala multiusos destinada a juegos de mesa, clases de baile y actividades sociales, así como sala de reuniones y servicios. En la planta primera se distribuirán las aulas de formación y los espacios de administración.

Todos los bloques funcionales compartirán el vestíbulo principal, el núcleo de comunicaciones verticales y los servicios higiénicos, pero podrán desarrollar su actividad de forma independiente gracias a un sistema electrónico de control de accesos.

Conexión con el barrio

Además, el nuevo Espai Barraques se abrirá tanto en la plaça del Port como en la calle Església, reforzando su integración urbana y la conexión con el barrio.

Tras la adjudicación, el próximo paso será la definición pormenorizada del plan y calendario de trabajo, así como la planificación de las posibles afecciones al tráfico en la zona durante la ejecución de las obras.

Con esta actuación, Catarroja da un paso decisivo en la creación de un equipamiento de referencia para las personas mayores, concebido para fomentar la participación, la formación y el envejecimiento activo en un entorno digno, accesible y de calidad.