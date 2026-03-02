Compromís per Paterna denuncia la continua devolución de subvenciones para la inclusión social y el consistorio se defiende

Compromís per Paterna ha denunciado públicamente que el ayuntamiento de la localidad devuelve de manera continuada "importantes cantidades" económicas procedentes de la Conselleria de Inclusión Social destinadas a Atención Primaria Básica e intervención comunitaria. De acuerdo con la formación, en los expedientes, el motivo que consta es "cuantía no justificada", es decir, dinero que no se ha llegado a gastar.

Desde la formación señalan que el gobierno socialista, encabezado por el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, lleva "varios ejercicios devolviendo más de 350.000 euros anuales", una situación que consideran "inadmisible ante las necesidades sociales que existen en el municipio".

El ayuntamiento ha decidido responder a esta acusación empezando por explicar que la subvención mencionada ha ayudado a que Paterna haya podido "ampliar personal, consolidar programas de intervención y reforzar la atención primaria básica, mejorando de manera notable la capacidad de respuesta ante situaciones de vulnerabilidad".

"Devolución mínima"

Los del PSPV-PSOE recalcan que "la devolución a la que se hace referencia es mínima en términos porcentuales respecto al total concedido y responde exclusivamente a cuestiones técnicas vinculadas al propio modelo de contratación establecido en el Contrato Programa".

No obstante, Carmen Gayá, portavoz de Compromís per Paterna, manifiesta que "es incomprensible que, habiendo familias y personas vulnerables que necesiten apoyo urgente, el gobierno municipal se permita el lujo de devolver más de 350.000 euros cada año por no haberlos justificado correctamente. Esto significa, literalmente, que no gastan todo lo que reciben".

El consistorio ha explicado que el sistema "impone una tipología contractual específica que, en la práctica, genera una elevada rotación de personal en determinados perfiles". Destacan que esto no solo sucede en Paterna y que "es una realidad que afecta a numerosas administraciones locales, y que provoca inevitablemente tiempos administrativos en los procesos de sustitución", haciendo alusión a las limitaciones procedimentales y normativas que rigen la contratación pública, donde se destina la subvención que ha causado esta discusión.

Preocupación por la ciudadanía

Gayá ha recordado que, mientras el equipo de gobierno defiende la candidatura de Paterna como Gran Ciudad, los propios informes municipales elaborados para avalar esta solicitud reflejan niveles preocupantes de pobreza en el municipio. “Se les llena la boca hablando de la categoría de gran población, pero de poco servirá ese título si no se afrontan de manera decidida los problemas sociales que continuamos sufriendo”, ha afirmado.

El gobierno local explica que "en ningún caso esta situación ha supuesto una merma en la atención a la ciudadanía" y que, al contrario de lo que la formación naranja dice, "los Servicios Sociales de Paterna están hoy más reforzados que nunca".

"Paterna ha hecho un esfuerzo presupuestario propio para complementar esta financiación y garantizar que ninguna familia quede desatendida", añaden. "Contamos con más profesionales que en etapas anteriores, se han ampliado los programas de intervención, se ha mejorado la coordinación técnica y se ha incrementado la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia social".

Las prioridades del ayuntamiento

Compromís per Paterna considera que "el departamento de Servicios Sociales tendría que redefinir prioridades y asegurar que la totalidad de las subvenciones recibidas se destinan a atender situaciones complejas y urgentes".

"No se puede despreciar año tras año unas ayudas que son vitales para la población más vulnerable. Hace falta más gestión, más responsabilidad y menos titulares”, concluye Gayá.

"La prioridad de este equipo de gobierno siempre ha sido clara: proteger a las personas y mejorar los servicios". El Ayuntamiento de Paterna deja claro que "los datos avalan que el sistema de Servicios Sociales municipal está en uno de sus momentos más sólidos en términos de recursos humanos, cobertura y calidad de atención".