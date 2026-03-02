Fallas 2026
Las comisiones falleras de Burjassot inundan las calles con humor en la Cabalgata, un evento ya tradicional
El Ayuntamiento de Burjassot, junto a las 13 comisiones falleras, celebró la tradicional Cabalgata del Humor, inundando las calles con ingenio y gracia para dar inicio a las fiestas josefinas
Burjassot vivió el pasado sábado por la tarde la tradicional Cabalgata del Humor que la Federació de Falles local, en colaboración con el Ayuntamiento, organiza entre las actividades que prologan las fiestas josefinas, ya a la vuelta de la esquina.
Así, al compás de alegres charangas y cuidada escenografía, las 13 comisiones falleras del municipio tomaron las calles y las inundaron con buenas dosis de ingenio y gracia para abordar los más diversos asuntos.
Recepción de comparsas
El espectáculo tuvo su salida y meta en la plaza del Ayuntamiento, donde las autoridades municipales con el alcalde al frente, Rafa García, recibieron a las comparsas. La fiesta todavía se prologó por la noche, en el estacionamiento público de las Palmeras, con una fiesta ‘remember’.
Al día siguiente –domingo– el vestíbulo del Ayuntamiento de Burjassot albergó por la mañana la firma que las falleras mayores y los presidentes de los 13 casales de la ciudad estampan cada curso en el Libro de Honor de la corporación municipal.
Como explicó la presentadora del acto, la fallera Rosa Maria Ruiz, con la rúbrica, acompañada de mensaje, todas y todos ellos “dejan su huella en la historia del pueblo”.
Junto con la máxima responsable de la Federació de Falles, María José Carretero, presidieron el evento el alcalde, Rafa García, y la concejala de Fallas, Estefanía Ballesteros, en presencia de familiares de los y las grandes protagonistas de la mañana, así como agentes del tejido asociativo del municipio.
Insignia municipal
En el transcurso de la ceremonia, el Consistorio impuso la insignia municipal a los representantes que estrenan el cargo más importante de las comisiones. Por su parte, la Federació presentó a los nuevos delegados de la entidad y procedió, como cada ejercicio, al nombramiento del alcalde como fallero de honor.
