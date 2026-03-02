Puçol rinde homenaje a los clubes y deportistas de su historia reciente

Puçol celebró la Gala del Deporte en el salón de actos de la Casa de Cultura. Fue un homenaje al deporte local con 15 premios individuales, 12 a los clubes, 3 actuaciones musicales en directo y los discursos de apertura y cierre, con Pepe Claramunt como protagonista de la última parte del evento, un eslabón más del “Año Claramunt”.

Media hora antes de comenzar la gala, el salón de actos de la Casa de Cultura estaba vacío, pero cada butaca tenía el nombre de la persona que debía sentarse ahí. Son 300 butacas y antes de abrir la puerta prácticamente el aforo estaba completo. Hubo gente de pie al final de la sala y en el lateral de los pasillos. Nadie quería perderse la gala del año.

Premiados

Tener 35 premiados, 3 actuaciones musicales y 3 discursos imprescindibles (la concejal de Deportes al inicio, Pepe Claramunt y la alcaldesa al final), obligaba a una planificación meticulosa en cada detalle para evitar que la gala se convirtiera en una maratón para el público.

Y todo funcionó a la perfección, hasta el punto de que el acto duró apenas 80 minutos y hubo tiempo para un piscolabis final.

Actuaciones musicales

A destacar, las tres actuaciones musicales que dividían la entrega de premios: un inicio dinámico con Maquinetes Move, un intermedio emotivo con el Club de Gimnasia Rítmica y el espectacular cierre de la velada con el subcampeón del mundo de baile, Guillem Pascual, con su esposa María Monedero… una gran muestra del talento local. Precisamente lo que se reconocía en la gala: el talento de los vecinos de Puçol.

Pepe Claramunt y su familia durante la gala. / Sergio Mestro

Toni Galindo y Lucía Chulvi fueron los encargados de presentar el evento y de dar paso a los vídeos y las fotos de los 35 homenajeados, siempre acompañados de una breve voz en off (gentileza de Fernando Bustamante y Marisa Romero) para que todos supiéramos quiénes eran y cuáles son los méritos deportivos por los que han sido premiados.

Deportistas de Puçol en todas las ramas imaginables, 35 premios divididos en: 15 a título individual, 12 clubs, 7 figuras históricas de nuestro deporte… y la concejal de Deportes, Pepa Deogracia, que también tuvo su placa, otorgada por los clubs homenajeados por su defensa de la mujer en el deporte.

Fue uno de los momentos emotivos de la noche porque, evidentemente, ella no sabía que iba a ser premiada, como tampoco lo sabían algunos de los deportistas y colectivos que subieron al escenario de la Casa de Cultura el 26 de febrero. Tarde de sorpresas, emoción y muchos aplausos.

Un grupo de premiados recoge sus galardones en el escenario. / Sergio Maestro

Homenaje

El otro momento emotivo fue la presencia de Pepe Claramunt, en el cierre de un acto que también forma parte del «Año Claramunt», organizado por el Ayuntamiento de Puçol y el Valencia CF. El primer valenciano que fue capitán de la Selección Española no estuvo solo: además de su familia le acompañaban ilustres compañeros del equipo valencianista, como Tendillo, Sempere y Giner.

La alcaldesa, Paz Carceller, fue la encargada de entregar los premios a las 7 figuras históricas y clausurar con unas palabras en las que destacó la importancia de recuperar este tipo de reconocimientos, el papel de la mujer en el deporte actual y el agradecimiento a todos los homenajeados, ejemplo para todos los vecinos por su esfuerzo, su dedicación y por llevar el nombre de Puçol por todo el mundo.