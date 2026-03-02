Paterna alza el telón de las Fallas 2026 con un fin de semana lleno de 'germanor' y tradiciones arraigadas

La pólvora y la 'germanor' impregnaron la Crida de Paterna este fin de semana que alzó el telón de sus Fallas 2026. El llamamiento a la fiesta de las falleras mayores estuvo lleno de novedades que marcó el inicio oficial de unas semanas intensas donde surgen las tradiciones más arraigadas.

Entre ellas, se pudo disfrutar por primera vez de un espectáculo protagonizado por representantes de las distintas comisiones falleras sobre la adaptación moderna del Cant de l’Estoreta y después, la actuación de unas danses tradicionals, a cargo de la Falla de Sant Roc, a los pies del Palau consistorial.

Posteriormente, las Falleras Mayores de Paterna, Rocío Navarro Montoro y Celia Ballesteros, junto a sus respectivas Cortes de Honor, el alcalde del municipio, Juan Antonio Sagredo así como la presidenta de la Junta Local Fallera (JLF), Amparo Giménez, fueron recibidos entre aplausos y muestras de afecto por parte de las 19 comisiones falleras de la ciudad. Todas ellas se reunieron a las puertas del ayuntamiento en un ambiente festivo y multitudinario para dar la bienvenida oficial a las Fallas de este año.

Ja estem en falles ¡

En su intervención, Sagredo invitó a los vecinos y vecinas “a disfrutar de la millor festa del món”. Por su parte, las máximas representantes, dedicaron unas vibrantes palabras cargadas de ilusión y entusiasmo con un mensaje de cariño para finalizar sus discursos apelando a ese sentimiento fallero compartido: Ja estem en Falles!

Tras la Crida 2026, que se retransmitió en directo a través del canal oficial de YouTube del ayuntamiento, en la que se invitaba a toda la ciudadanía a sumarse a la fiesta grande fallera, la jornada del sábado culminó con la celebración en la explanada del cohetódromo de la Orquesta Invictus que puso el broche final a una noche musical.

Premios de la Exposición del Ninot de Paterna 2026

Esa misma tarde del sábado tuvo lugar la inauguración de una exposición en la explanada del cohetódromo, que fue presentada por la concejala de Fallas, Andrea López, y que se abre a la ciudadanía bajo el título ‘Falles de Paterna 2026’.

Por otro lado, las 19 comisiones falleras recorrieron las calles de la ciudad en desfile hasta el Gran Teatre Antonio Ferrandis, donde se celebró la inauguración y la lectura de la Exposición del Ninot, una de las citas más esperadas por el colectivo fallero.

Los premios a los mejores ninots de la Sección Primera de las Fallas 2026 fueron para la Falla Enric Valor-Rabosar, que consiguió el galardón al Mejor Ninot Major, y para la Falla Vicente Mortes, distinguida con el premio al Mejor Ninot Infantil.

En la Sección Segunda, la Falla El Molí obtuvo el reconocimiento al Mejor Ninot en categoría adulta, mientras que Casas Verdes-Bovalar se llevó el premio en la categoría infantil. Además, las Fallas Jacinto Benavente-Alborxí y Campament fueron premiadas con los Ninots Indultats en las modalidades adulta e infantil, respectivamente.

Próximos actos

La programación fallera seguirá el próximo fin de semana con la primera Nit d’Albaes y la Cabalgata del Ninot, el viernes 6 y sábado 7 de marzo respectivamente. Con todo a punto, Paterna se dispone a vivir unas Fallas que volverán a convertir la ciudad en epicentro de tradición, cultura y pólvora.