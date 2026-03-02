L’Arribada del Foc y la pólvora dan la bienvenida a marzo en Torrent

Torrent ha recibido la llegada del mes de marzo con pólvora y por todo lo alto con la celebración de l’Arribada del Foc, un acto que ya se ha consolidado como uno de los grandes hitos del calendario festivo local y que este viernes volvió a congregar a centenares de vecinos en torno al fuego, la música y la emoción compartida.

La velada combinó institucionalidad, tradición y espectáculo en una noche que simboliza la cuenta atrás definitiva hacia las Fallas 2026 y que reafirma a la capital de l’Horta Sud como referente en el ámbito pirotécnico.

Gala de homenaje a pirotécnicos y patrocinadores

La programación arrancó con una gala de reconocimiento a los pirotécnicos y a las empresas patrocinadoras de las mascletàs de las Fallas 2026. El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, acompañada por las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán; el diputado de Cultura de la Diputación de Valencia, Paco Teruel; y la secretaria autonómica de Transparència i Participació, Carmen Uriol.

Durante su intervención, la alcaldesa puso en valor el trabajo conjunto que hace posible cada disparo: “La pólvora forma parte de nuestra identidad como pueblo. Cada mascletà, cada espectáculo, es el resultado del esfuerzo de profesionales extraordinarios y de empresas patrocinadoras comprometidas con Torrent. Sin ellos, nuestras Fallas no serían lo que son”.

Folgado añadió que l’Arribada del Foc “representa el latido que anuncia que marzo ya está aquí. Es el pórtico de nuestras fiestas grandes y un acto que cada año gana en calidad, participación y sentimiento”.

La alcaldesa Folgado y el edil Sánchez con las falleras mayores, Andrea Adelantado y Sara Magán. / A. T.

Las empresas patrocinadoras —Caixa Popular, Family Cash, FCC, Hidraqua, Aigües de l’Horta, Pinturas Juan Carlos Jiménez y DCV Multiservicios— recibieron de manos de la alcaldesa un recuerdo conmemorativo en agradecimiento por su implicación. También los pirotécnicos encargados de los disparos del calendario 2026 fueron obsequiados con un detalle institucional como reconocimiento a su aportación artística y técnica.

Las Falleras Mayores de Torrent, Andrea Adelantado y Sara Magán, dirigieron unas palabras de gratitud a los profesionales de la pólvora y destacaron que “las mascletàs son uno de los momentos más emocionantes para cualquier fallero. Escuchar el estruendo en la Plaza Obispo Benlloch es sentir que Torrent vibra al unísono”.

Presentación del calendario pirotécnico 2026

La gala sirvió además para presentar oficialmente el calendario pirotécnico de 2026, que se inició el pasado 21 de febrero con la Crida y que continuará con los siguientes actos:

21 de febrero : Crida – Pirotecnia Caballer FX

: Crida – 27 de febrero : l’Arribada del Foc – Pirotecnia Vulcano

: l’Arribada del Foc – 6 de marzo: Día de la Dona – Pirotecnia Aitana

Mascletàs en la Plaza Obispo Benlloch (14:30 horas)

16 de marzo : Pirotecnia Nadal

: 17 de marzo : Pirotecnia Vulcano

: 18 y 19 de marzo: Pirotecnia Hermanos Caballer

Un calendario que combina tradición y excelencia técnica, y que volverá a situar a Torrent en el epicentro de la pólvora valenciana.

Un correfoc vibrante como preludio

Antes del gran disparo, la ciudad calentó motores con un intenso correfoc que partió desde la avenida del Vedat y recorrió las calles hasta la Plaça de la Unió Musical. La colla Dimonis d’Alaquàs, junto a representantes de distintas comisiones falleras, protagonizó un pasacalle lleno de chispas, fuego y ritmo que elevó la expectación del público y creó una atmósfera electrizante.

El sonido de los tambores, el olor a pólvora y las primeras llamaradas anticipaban que la noche iba a ser inolvidable.

Un espectáculo envolvente que hizo vibrar Torrent

A las 23:30 horas, el cielo de Torrent se transformó en un gran escenario tridimensional con el disparo de l’Arribada del Foc, a cargo de Pirotecnia Vulcano. Durante ocho intensos minutos, la plaza se convirtió en un espacio inmersivo donde el fuego dialogó con la música y la arquitectura.

El montaje técnico fue de gran envergadura: 95 kilos de NEC, más de 1.000 artificios pirotécnicos y 700 órdenes de disparo sincronizadas digitalmente. El corazón del espectáculo fue una plataforma de 18 metros de altura equipada con un truss circular con 16 posiciones a 360 grados, lo que permitió una visión envolvente y una sensación de fuego suspendido sobre el público.

El disparo combinó fuego de altura con material de proximidad, creando un constante juego entre cielo y tierra. Las tijeras a 18 metros dibujaron figuras dinámicas sobre la plaza, mientras que las carcasas de gran calibre estallaban en secuencias perfectamente medidas. Los truenos digitales de gran potencia hicieron vibrar el suelo y el pecho de los asistentes, generando una experiencia sensorial total.

La propuesta cromática desplegó 15 tonalidades distintas y 19 conjuntos homogéneos que se sucedían mediante secuencias digitales, pasando de ritmos vertiginosos a momentos de tensión contenida antes de desembocar en un final apoteósico que arrancó una ovación cerrada del público.

La sincronización, gestionada con tecnología vía radio EXPLO y dos consolas maestras, permitió una precisión milimétrica que se tradujo en un espectáculo dinámico, limpio y de gran impacto visual.

Presencia institucional y lazos festivos

El acto contó también con la presencia de la Reina Mayor e Infantil de las Fiestas de Segorbe, junto al concejal de Fiestas de la localidad castellonense, Ricardo Pascual, así como representantes de las fallas de Benimodo, que acompañaron a su alcalde y diputado Paco Teruel, reforzando así los vínculos culturales y festivos entre municipios.

Con esta nueva edición de l’Arribada del Foc, Torrent no solo dio la bienvenida a marzo, sino que encendió oficialmente la mecha de unas Fallas que prometen intensidad, emoción y excelencia pirotécnica. La pólvora volvió a ser el lenguaje común de una ciudad que, un año más, demostró que sabe celebrar su tradición “por todo lo alto”.