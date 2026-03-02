El sindicato CSIF pide extender el protocolo de seguridad de la Coma a todos los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana

El sindicato CSIF respalda la reapertura del consultorio auxiliar del barrio de la Coma en Paterna siempre que disponga de todas las medidas para garantizar la protección de personal sanitario y pacientes. La central sindical considera que el protocolo anunciado por Conselleria de Sanitat en este recinto debe de servir de base para ampliar la seguridad en todos los centros sanitarios de la Comunitat Valenciana.

A finales de 2025, la agresión a una enfermera durante una visita domiciliaria activó la alerta en el barrio entre los sanitarios. Poco después, el centro cerró por falta de personal y los vecinos mostraron su desacuerdo, insistiendo en que era necesaria "una solución estructural".

Finalmente, la conselleria se reunió con representantes del Gobierno y del Ayuntamiento de Paterna para concretar un dispositivo de seguridad en el exterior del ambulatorio, necesario para asegurar el buen funcionamiento del mismo con todas las garantías.

Un paso adelante, pero sin mirar atrás

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) viene reclamando con urgencia más acciones con el fin de garantizar la protección del personal sanitario. En este sentido, ha insistido en la dotación de personal de vigilancia en todos los centros, o en una mayor proliferación de campañas de concienciación de la necesidad de “cuidar a quien te cuida”.

"Que se haya anunciado la incorporación de tres vigilantes, el control de accesos y la reorganización de citas es un paso necesario, pero evidentemente no suficiente si no se extiende al resto de centros", afirman. Las medidas constan de un avance necesario, pero la central sindical recalca que los profesionales sanitarios han de poder trabajar con la máxima seguridad, al igual que los pacientes ser atendidos en las mejores condiciones para que, de este modo, pueda reabrirse el consultorio.

Un punto de partida

Desde CSIF exigen que este protocolo "sea el punto de partida para reforzar la seguridad en todos los recintos sanitarios de la Comunitat Valenciana" y apuntan a una individualización de las necesidades de vigilancia, como se ha hecho en La Coma al incrementar la dotación de trabajadores de seguridad de los dos existentes hasta el cierre a tres.

"No puede haber centros con más protección y otros donde el personal siga trabajando en situación de vulnerabilidad. Estamos hablando de profesionales sometidos a una presión constante y expuestos a agresiones físicas y verbales", añaden.

El sindicato hace hincapié en una extensión, atendiendo a las circunstancias de cada espacio, de la protección en todos los centros de la Comunitat Valenciana con la máxima rapidez.

"La seguridad no es negociable"

"Esta indefensión es insostenible. La seguridad no es negociable". El sindicato insistirá, en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral, a Conselleria para que proceda de inmediato a la contratación de ese personal de seguridad, a reforzar las campañas de concienciación contra agresiones y a, de manera inmediata, revisar todos los protocolos y medidas de seguridad actuales para garantizar su correcto funcionamiento ante cualquier agresión física o verbal.

El sindicato concluye afirmando que "proteger a quienes cuidan a la ciudadanía es una obligación y desde CSIF vamos a exigir que se actúe con rapidez y con hechos".