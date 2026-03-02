Torrent reduce la criminalidad convencional un 5,6 % en 2025, un descenso muy superior al de España

Torrent encadena un año de mejora en los indicadores de seguridad ciudadana: la criminalidad convencional (la vinculada a robos, hurtos, violencia, etc.) cayó un 5,6 por ciento en 2025, un descenso muy superior al registrado en el conjunto de España (–0,2 %), según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior correspondiente al cuarto trimestre con datos acumulados del año y de los que se ha hecho eco el ayuntamiento que preside la alcaldesa Amparo Folgado, que destaca que esta reducción multiplica por más de 25 veces el descenso registrado a nivel nacional.

El detalle del balance coloca el foco en los delitos patrimoniales, los que más inciden en la percepción vecinal y en el comercio. En Torrent, los principales descensos son: robos con violencia e intimidación (–15,4 %), robos con fuerza en domicilios (–2,4 %), hurtos (–10,7 %) y, especialmente, sustracciones de vehículos (–31,6%).

Criminalidad convencional

El resto de la criminalidad convencional descendió casi un cuatro por ciento (-3,8 %). Como dato adicional, el documento refleja un –100% en homicidios consumados (lo que implica que no se registraron en el periodo comparado).

Policía de barrio en Torrent. / A. T.

En contraste, a nivel nacional los delitos contra el patrimonio también registran descensos, aunque más moderados, como los robos con fuerza en domicilios (–8,3 %) y los hurtos (–2,3 %), pero en el conjunto global la criminalidad total crece. A escala nacional, Interior contabiliza 2.474.156 infracciones penales en 2025, un 0,8 % más que en 2024, aunque la criminalidad convencional baja ligeramente con ese citado -0,2 por ciento.

La alcaldesa destaca la coordinación

En Torrent, el ayuntamiento subraya que el resultado de seguridad ciudadada en la capital de l'Horta Sud se apoya en un modelo de proximidad y coordinación policial. La alcaldesa, Amparo Folgado, atribuye la mejora al trabajo conjunto y a la Policía de Barrio implantada, además del refuerzo de coordinación con otros cuerpos.

"Esta bajada criminalidad convencional y descensos tan significativos como el 31,6% en sustracciones de vehículos o el 15,4 % en robos con violencia son fruto del trabajo conjunto de la Policía Local, la Policía Nacional y la Guardia Civil. La seguridad es una prioridad absoluta para este equipo de gobierno y vamos a seguir reforzando la coordinación y la presencia en los barrios", ha subrayado Folgado, que añade: "el balance oficial confirma que Torrent está haciendo bien las cosas en materia de seguridad, gracias también a la Policía de Barrio implantada. Mientras en España la criminalidad convencional total baja un 0,2%, en nuestra ciudad, reducimos con claridad los delitos convencionales, un 5,6 %, que más preocupan a nuestros vecinos".

Intensificar las campañas de información

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca apunta a la prevención y avanza más campañas frente a estafas, especialmente para mayores. "Somos conscientes del aumento de la ciberdelincuencia, que es un fenómeno generalizado en toda España. Por ello vamos a intensificar las campañas de información y prevención frente a estafas informáticas, especialmente dirigidas a personas mayores y colectivos vulnerables, como ya estamos realizando con distintas jornadas para los ciudadanos, a lo largo del año”, ha destacado.