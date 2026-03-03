El Ayuntamiento de Paterna registra cifras históricas con 16.933 estudiantes en bibliotecas y salas de estudio

El refuerzo de horarios puesto en marcha por el Ayuntamiento de Paterna durante la última campaña de exámenes de invierno ha vuelto a cerrar con cifras históricas. Un total de 16.933 estudiantes han utilizado las bibliotecas y salas municipales de estudio entre el 9 de diciembre de 2025 y el 30 de enero de 2026, consolidando la tendencia ascendente de este servicio.

La cifra supone un incremento de 1.127 usuarios respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 15.806 estudiantes, confirmando la creciente demanda de espacios públicos adecuados para la preparación de exámenes y oposiciones.

Tal y como ha asegurado el concejal de Bibliotecas, Julio Fernández, “la apuesta municipal por ampliar horarios y habilitar estos espacios específicos para el estudio sigue dando resultados muy positivos. Cada año son más los vecinos y vecinas que recurren a estos recursos, lo que demuestra que se trata de un servicio útil y necesario para la ciudadanía”.

De lunes a domingo

Durante este periodo especial, las instalaciones han funcionado con horarios ampliados de lunes a domingo, bien con apertura continuada de 9:00 a 24:00 horas, bien en formato 24 horas ininterrumpidas en el caso de la Sala Arcoíris, facilitando así la organización del estudio en fechas clave del calendario académico.

Con estos datos, el consistorio reafirma su compromiso con el apoyo a la formación y el rendimiento académico de los paterneros y paterneras, ofreciendo espacios accesibles, seguros y adaptados a las necesidades de estudio en los momentos de mayor demanda.