El GermanorFest 2026 se traslada a Quart de Poblet con música, cultura y gastronomía el 25 de abril

El GermanorFest se traslada a Quart de Poblet que abre sus puertas que se convertirá en epicentro de la música, la cultura y la gastronomía el próximo sábado 25 de abril. El espacio escogido para esta cita con la música y la fiesta es el aparcamiento Roll de les Eres, un espacio amplio que permitirá acoger tanto el formato matinal como los conciertos de la tarde con comodidad y fluidez.

La organización ha desvelado los detalles de una propuesta que busca alargar la emoción de las Fallas y que va mucho más allá de un simple festival: es un punto de encuentro para quienes entienden la música y la tradición como una forma de reunirse alrededor de lo que nos une. Es vivir la germanor en todas sus vertientes, compartirla y sentirla.

La presentación del cartel del GermanorFest, ha contado con la participación de la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora; Ainoa de Olazábal, Marketing Manager Amstel en Heineken España; el artista valenciano Zzoilo, y Sergio Franco, gerente del restaurante Los Abetos (Torrent).

Alianza

En su intervención, Cristina Mora, ha expresado el “orgullo” del municipio por acoger una nueva edición del GermanorFest junto a Amstel, “que forma parte de la identidad y de la historia de la ciudad”. Ha subrayado que contar con su fábrica “no es solo una cuestión económica; es también una alianza basada en valores compartidos: el arraigo, la apuesta por el talento valenciano y la voluntad de generar espacios de encuentro”.

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento trabaja para consolidar una ciudad dinámica y culturalmente activa, y qué eventos como este dinamizan la economía y la hostelería, refuerzan el comercio local y proyectan la imagen del municipio como referente en el calendario cultural valenciano. Por ello, ha instado a “todos los vecinos y vecinas de Quart de Poblet y a quienes nos visiten desde otros municipios a que reserven la fecha. Que salgan a la calle, que compartan mesa, que canten, que disfruten y que hagan suyo este festival”.

Una jornada festiva

El GermanorFest se celebrará en una única jornada cargada de ambiente, convivencia y mucha germanor, dividida en dos momentos bien diferenciados. Sobre esta gran cita Ainoa de Olazábal, Marketing Manager Amstel, ha explicado que “el GermanorFest 2026 llega con un cartel de lujo que refleja lo mejor de la música y la cultura valenciana. Este festival representa mucho más que entretenimiento: es una forma de vivir la celebración, de prolongar el espíritu de nuestras fiestas y de reunirnos en torno a lo que nos une”.

Desde las 9 h, la mañana arrancará con acceso gratuito —hasta completar aforo— y una programación pensada para disfrutar sin prisas y en familia: actividades para todos los públicos y música ambiente que irá creando atmósfera y anticipando lo que llegará por la tarde. Mientras tanto, los asistentes podrán disfrutar de las propuestas gastronómicas del restaurante Los Abetos, reconocido con dos Cacaus d’Or 2025. Una invitación abierta a encontrarse, a compartir mesa y conversación, a empezar el día celebrando y compartiendo. Porque la germanor no espera a la noche: empieza cuando nos reunimos.

Sergio Franco, Cristina Mora, Zzoilo y Ainoa de Olazábal con el cartel. / Redacción Levante-EMV / A. Q.

Gastronomía

Sobre esa jornada matutina, Sergio Franco, responsable de Los Abetos, ha enfatizado que “el GermanorFest es una oportunidad única de compartir nuestra pasión por la gastronomía valenciana. Contar con el apoyo de Amstel nos impulsa a seguir innovando en nuestras propuestas y a ofrecer experiencias gastronómicas de calidad”. Por ello, ha animado a la ciudadanía a “disfrutar de un día marcado por la buena música, la comida excelente y la celebración de nuestra cultura. GermanorFest es la excusa perfecta para vivirlo juntos”.

Actuaciones

A partir de las 17 h arrancará la parte más vibrante del GermanorFest, con acceso mediante entrada y un cartel que promete conectar con el público desde el primer acorde. Sobre el escenario se subirán artistas como Macaco, Zzoilo, Ladilla Rusa, Los Aslándticos, León Benavente y el DJ Víctor Pérez. Una tarde para cantar sin complejos, bailar sin mirar el reloj y celebrar la germanor con toda la energía. Una cita que, un año más, aspira a convertirse en uno de los grandes planes del calendario en primavera.

Uno de los artistas que pondrán música a la noche del 25 de abril es el valenciano Zzoilo, que se suma al GermanorFest de esta edición: “Formar parte de este cartel, junto a compañeros de tanto talento, es un honor y una oportunidad única para compartir nuestra pasión por la música. Además, hacerlo al lado de Amstel, que un año más nos hace vibrar con buen rollo y energía positiva, refuerza la experiencia y convierte cada actuación en un momento especial e inolvidable”.

Un municipio con significado

La elección del municipio no es casual. Quart de Poblet es un enclave especialmente significativo para la marca, ya que en sus inmediaciones se encuentra la fábrica de Heineken España donde, desde hace más de cinco décadas, se produce Amstel.

“Amstel es una marca 100% valenciana que, desde hace más de cinco décadas, apuesta por su música, gastronomía y cultura. Quart de Poblet no es solo un lugar: es casa. Aquí está nuestra fábrica, aquí elaboramos nuestra cerveza, y desde aquí seguimos impulsando la cultura como espacio de encuentro”, ha explicado Ainoa de Olazábal. Asimismo, ha invitado a la ciudadanía a “disfrutar del GermanorFest, a vivir la música, compartir momentos y celebrar juntos el espíritu de nuestra tierra”.

Cómo adquirir las entradas

Las entradas podrán conseguirse hasta el 22 de abril de 2026 a través de diferentes vías. En bares, pidiendo una Amstel y acumulando cuatro pincodes —cada uno en el collarín de la botella de la edición limitada ‘Feta en València, Feta de Germanor’—. También en supermercados, por compras superiores a 8 euros en productos de la gama Amstel que incluyan código promocional —hasta agotar existencias—. Tanto los pincodes como el ticket de compra del supermercado deberán registrarse en www.fetadegermanor.com para canjear la entrada. Como novedad este año, se pondrán a la venta 3.000 entradas adicionales para su compra directa en la página web del festival.