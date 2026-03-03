l'Auditori de Torrent acogerá la presentación de 'Geografías de la Diáspora' de Mara Aranda el 8 de marzo

La cantante valenciana Mara Aranda, referente internacional y embajadora de las músicas del Mediterráneo, anuncia la finalización de su proyecto discográfico más vasto hasta la fecha: ‘Geografías de la Diáspora’. Esta colección de cinco volúmenes supone un hito en la recuperación del patrimonio sonoro de la Península Ibérica, tras 35 años de una impecable trayectoria profesional de la artista. La presentación oficial de este trabajo tendrá lugar el 8 de marzo, a las 19:00 horas en l'Auditori de Torrent, una cita ineludible para los amantes de la música histórica y la cultura del Mediterráneo.

Una banda sonora del Medievo

La colección reúne 65 piezas inéditas o escasamente interpretadas, grabadas con instrumentación histórica y la colaboración de músicos de Siria, Marruecos, Israel, Italia, Alemania y Canadá, entre otros. Este esfuerzo de investigación ha llevado a Aranda a realizar residencias en enclaves clave como Salónica, Estambul y Jerusalén, con el fin de conectar el repertorio con su contexto histórico original.

La Dra. Susana Weich-Shahak, eminencia en la tradición oral sefardí, destaca la relevancia del proyecto: "Mara Aranda ofrece un respetuoso homenaje a la tradición. Es notable la cantidad de romances escogidos, reflejando fielmente el Romancero marroquí y sus raíces ibéricas más profundas, que los judíos mantuvieron vivas durante más de cinco siglos".

Reconocimiento internacional

El valor de ‘Geografías de la Diáspora’ ya ha sido refrendado por la crítica internacional. Varios de los discos que integran la pentalogía han sido reconocidos como Mejor Disco Europeo del Año por el panel de la World Music Charts Europe (WMCE), compuesto por directores de las principales radios europeas.

Sobre Mara Aranda

Además de ser la intérprete de música sefardí española con mayor proyección internacional, Mara Aranda dirige actualmente el Centro Internacional de la Música Medieval (CIMMEDIEVAL), institución dedicada a la puesta en valor de las tradiciones culturales del Medievo.