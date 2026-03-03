Mislata cierra 2025 con un remanente de tesorería histórico de 3,8 millones de euros
Los informes de Tesorería dejan un remanente de 3.800.788 euros y un superávit del presupuesto de 2025 de 365.000 euros
El Ayuntamiento de Mislata ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un remanente de tesorería de 3.800.788 euros, una cifra que consolida la estabilidad financiera municipal y refuerza la capacidad del consistorio para afrontar nuevos proyectos e inversiones. Se trata de una cifra histórica, consecuencia también en parte de las numerosas subvenciones europeas conseguidas.
El alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, ha valorado estos datos como “un ejemplo de la responsabilidad política, de la buena gestión y de la liquidez que está generando año tras año este gobierno municipal, frente a quienes generan constantemente bulos e informaciones falsas”.
Según ha señalado el primer edil, este resultado económico “demuestra que estamos administrando con rigor los recursos públicos y que hemos recuperado una cuantía importante para seguir haciendo frente a todos los retos que tenemos por delante”. Además, se ha reducido nuevamente la deuda viva del consistorio, incrementando asimismo las inversiones municipales, en un presupuesto que hoy mismo ha sido sometido a la aprobación plenaria definitiva.
El remanente de tesorería refleja la solvencia del ayuntamiento y permite reforzar la planificación económica municipal, garantizando el mantenimiento de los servicios públicos, la ejecución de inversiones estratégicas y la continuidad de las políticas sociales que desarrolla el consistorio.
