Museros busca soluciones urgentes para mejorar la seguridad del camino Real tras tres accidentes en diez días

El Ayuntamiento de Museros ha celebrado una reunión de trabajo con la Conselleria de Medio Ambiente e infraestructuras y la Diputación de València para buscar soluciones que mejoren la seguridad y el estado del camino Real o azagador de Sagunto a Moncada, en el municipio. Se trata de una vía pecuaria sobre la cual el consistorio no tiene competencias directas, hecho que limita su capacidad de actuación.

En el encuentro, celebrado el lunes 2 de marzo en la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, la delegación municipal —encabezada por la alcaldesa, Cristina Civera; el concejal de Urbanismo, Vicente Pérez, y el arquitecto técnico municipal, Fernando Albert— fue recibida por Eduardo Pérez, jefe de servicio de Gestión y Ordenación Forestal; Eduardo Martínez, subdirector de Caza y Gestión Ambiental, y Luis Gomis, director general de Medio Natural y Animal de la Consellería de Medio Ambiente e infraestructuras. Además, participó más personal técnico, y Javier Piedra, director de Carreteras de la Diputación de València.

Desde el consistorio se ha solicitado la ejecución de una rotonda en el cruce del camino Real con el azagador de Llíria, con el objetivo de ordenar el tráfico y reducir el riesgo de accidentes en un punto especialmente conflictivo. Sin embargo, al tratarse de la intersección de dos vías pecuarias —infraestructuras de dominio público destinadas originariamente al tránsito agrícola—, la actuación presenta dificultades jurídicas y administrativas.

Radar calle Vinatea en Museros / Museros

Para hacer viable la obra, se ha acordado iniciar los trámites para solicitar una mutación demanial, un procedimiento administrativo que permitiría cambiar el destino, uso y titularidad funcional del vial sin que pierda su carácter público. Previamente, habrá que tramitar el deslinde para definir y fijar con exactitud los límites de esta infraestructura. Dado que estos procesos pueden alargarse en el tiempo, el Ayuntamiento también ha pedido la instalación urgente de reductores de velocidad como medida provisional para mejorar la seguridad.

A pesar de que esta vía está catalogada como de uso agrícola y, por lo tanto, no permite el tráfico rodado, la realidad es bien diferente. Según un estudio elaborado por el mismo Ayuntamiento, el camino Real registra una media de 290 vehículos por hora, de los cuales 241 superan la velocidad permitida. Además, el estado del firme y el uso indebido de la vía han incrementado la siniestralidad. Solo en los últimos diez días se han registrado tres accidentes en este tramo.

Civera: "No podemos mirar hacia otro lado"

La alcaldesa de Museros, Cristina Civera, ha subrayado la urgencia de actuar: “No podemos mirar hacia otro lado cuando estamos hablando de una vía por la cual circulan centenares de vehículos cada hora y donde se están produciendo accidentes de manera reiterada. La seguridad de nuestra ciudadanía está por encima, y por eso hemos apremiado soluciones inmediatas y también estructurales”. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Vicente Pérez, ha explicado que “somos conscientes de la complejidad técnica y jurídica que comporta intervenir en una vía pecuaria, pero también es evidente que la realidad funcional ha cambiado y son necesarias las obras y mejoras de este camino”.

Desde el Ayuntamiento de Museros se valora positivamente la disposición mostrada por las administraciones implicadas y se confía que, con la coordinación entre instituciones, se puedan impulsar actuaciones que garanticen una movilidad más segura y ordenada en este punto del término municipal.