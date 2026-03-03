Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paiporta modifica el calendario escolar de las fallas: el 17 de marzo será no lectivo y el curso termina el 22 de junio

La Conselleria de Educación ha dado el visto bueno a la propuesta del Ayuntamiento de Paiporta para modificar el calendario escolar, permitiendo un día más de Fallas y compensando con el fin de curso

Cremà de la falla SOM en Paiporta, en la edición de 2025 tras la dana.

Cremà de la falla SOM en Paiporta, en la edición de 2025 tras la dana.

F. Calabuig.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Paiporta

El Ayuntamiento de Paiporta ya tiene el visto bueno de la Conselleria de Educación para modificar el calendario escolar del curso 2025-2026: el 17 de marzo se declara día no lectivo y, para compensarlo, el curso terminará el 22 de junio.

La medida nace de una petición trasladada por madres y padres, los centros educativos y sus consejos escolares, además del Consejo Escolar Municipal, y fue tramitada por la Concejalía de Educación.

La resolución autonómica ha llegado este martes 3 de marzo, dando luz verde al cambio sin alterar el cómputo total de días lectivos del curso. Así Paiporta se suma a otras ciudades de l'Horta donde se autorizó el cambio, como Torrent, Paterna, PicanyaMislataBurjassot , Xirivella o Aldaia.

Más tiempo para vivir la semana grande

En clave festiva, la decisión permite que el alumnado y las familias sumen una jornada completa para disfrutar de las Fallas con menos prisas y más participación en actos, casales y actividades familiares.

En Paiporta, además, ya estaban fijados como no lectivos los días 18, 19 y 20 de marzo, por lo que el ajuste convierte la semana fallera en un paréntesis aún más amplio.

Clase en un colegio de Paiporta.

Clase en un colegio de Paiporta. / A. P.

La concejala de Educación, Olga Sandrós, defiende que el consistorio reaccionó en cuanto recibió la demanda: “activamos todos los mecanismos para que se hiciera efectiva”, subrayando que era una petición “razonable” y "prácticamente unánime" del ámbito familiar y educativo, por lo que "nuestra obligación era hacer todo lo posible para materializarla".

Una fórmula que se extiende

La resolución de Paiporta se enmarca en una tendencia que también se está viendo en otras poblaciones: ajustar el calendario escolar para ganar un día en Fallas y compensarlo al final del curso, siempre con el aval de la Conselleria. Un encaje que, en la práctica, busca equilibrar dos realidades muy valencianas: la necesidad de mantener el calendario lectivo y el peso social y cultural de unas fiestas que, cada año, movilizan barrios enteros.

Con este cambio, Paiporta da respuesta a una demanda educativa y, a la vez, refuerza la idea de que las Fallas también se viven en familia: con tiempo, con calma y con un día más en el calendario.

