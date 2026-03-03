Paiporta reconstruye sus infraestructuras: llegan dos plataformas de 38 metros desde Galicia para la nueva pasarela

Paiporta ha dado un paso visible en la reconstrucción de sus infraestructuras tras la dana del 29 de octubre de 2024 con la llegada, procedente de Galicia, de dos grandes plataformas metálicas que permitirán ejecutar la nueva pasarela del carrer Convent, una conexión clave entre ambas orillas del barranco del Poyo.

Según ha avanzado el ayuntamiento, se trata de dos plataformas de 38 metros que se emplearán para el encofrado del hormigón de una pasarela de cinco metros de ancho, el doble que la anterior. El proyecto prevé, además, un espacio segregado para peatones y ciclistas, con el objetivo de mejorar la seguridad y ordenar los usos.

La actuación se integra en las intervenciones de emergencia del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para reponer pasos dañados por la riada, dentro del paquete de reconstrucción de puentes y pasarelas en Paiporta y Picanya impulsado tras el temporal.

Obras por fases para sostener la movilidad diaria

Durante la recepción de las estructuras, el alcalde Vicent Císcar ha remarcado la necesidad de compatibilizar los trabajos con la vida cotidiana del municipio, garantizando alternativas de paso mientras avanza la obra entre las dos partes que separa el barranco. "Hemos vivido meses difíciles, pero pronto volveremos a contar con una infraestructura segura, moderna y adaptada a las necesidades actuales”, ha asegurado.

En la misma línea, la vicealcaldesa Marian Val pidió comprensión por las molestias inevitables y subrayó que cada hito acerca a Paiporta a la normalidad. "Somos conscientes de las molestias que conllevan las obras, pero se están coordinando para que el pueblo pueda seguir funcionando, manteniendo siempre alternativas de paso y priorizando la seguridad", ha añadido.

Colocación de una de las plataformas metálicas llegadas de Galicia. / A. P.

El concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, incidió en la planificación “por fases” para evitar que las obras coincidan y comprometan la conectividad interna. "No se pueden ejecutar todos los puentes y pasarelas al mismo tiempo, porque necesitamos garantizar la movilidad diaria de la ciudadanía. La planificación por fases es clave para compatibilizar la reconstrucción con la vida cotidiana", ha asegurado.

Diseño pensado para futuras crecidas

La nueva pasarela se ejecutará con pilares encastrados, una solución que busca mejorar la capacidad hidráulica y aumentar la resistencia ante episodios de crecida del Poyo. También se reforzará el anclaje respecto a la infraestructura anterior, que no soportó la fuerza de la riada.

El Ministerio ha venido destacando en los últimos meses —también a través de su comunicación pública en redes—prioridad de recuperar la conectividad en la “zona cero” con criterios de seguridad y resiliencia. De hecho, hasta el ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha hecho eco de la colocación de estas paseralas a través de la red X: "Avanzamos en la reparación de los puentes dañados por la dana en municipios valencianos. Hoy -por ayer- se está colocando la estructura metálica del tablero de la pasarela de Convent en Paiporta".

Con el montaje de las plataformas metálicas, Paiporta da un paso más hacia la recuperación definitiva de su conectividad. La nueva pasarela no solo restablecerá el paso entre ambas partes del municipio, sino que lo hará con criterios de seguridad, modernidad y adaptación a los nuevos retos climáticos.