Picassent presenta el cartel de Fallas 2026: una imagen de Martín Forés que simboliza la fuerza del fuego y la tradición

Las fallas de Picassent ya tienen cartel que las represente. El artista Martín Forés, reconocido muralista y creador vinculado en el mundo fallero, es el autor de esta imagen que exalta el fuego, la tradición y el orgullo del pueblo, que ya se puede contemplar por los espacios más representativos de la localidad y que ha dado un plus extra más de ambiente y contexto fallero.

La propuesta artística fue presentada, precisamente, contextualizada en una exposición de Fallas y además lució en grandes dimensiones el día de la Crida en la fachada de la Casa de Cultura el fin de semana pasado y, también, será la portada una revista especial de la fiesta con una tirada de 9.000 ejemplares.

Una fallera que renace

El cartel, según explica el propio creador, muestra una imponente fallera que renace con fuerza del fuego purificador y renovador de la cremà. Las llamas, llenas de movimiento y matices cromáticos, abrazan simbólicamente todo el pueblo de Picassent, representado a través de dos de sus emblemas patrimoniales más estimados: la Torre de Espioca y la Ermita de la Vallivana. “El resultado es una composición vibrante, cargada de simbolismo y emoción”, concluye el tres veces ganador del cartel de fallas de València.

El cartel obra de Martín Forés. / Redacción Levante-EMV

La firma de Forés

Para la concejala de Fallas, Nerea Sanchis, con este cartel, “Picassent no solo presenta la imagen de las Fallas de este año, sino que también reafirma su compromiso con la cultura, el talento artístico y el aprecio por una fiesta que forma parte de su ADN colectivo”, ha señalado.

Trayectoria artística

Martín Fores cuenta con una destacada trayectoria artística. Como muralista, su obra es conocida y reconocida en diferentes municipios, con intervenciones de gran formato que han contribuido a dignificar espacios públicos y a reforzar la identidad cultural de los entornos donde trabaja. Su estilo, de una fuerte carga expresiva y con un uso muy potente del color, combina realismo y simbolismo, y conecta con el público desde la emoción.

Además, su vinculación con el mundo fallero es constante. Forés ha desarrollado proyectos gráficos relacionados con las Fallas y otras celebraciones tradicionales, aportando una mirada contemporánea sin perder la esencia de la fiesta. Su trabajo pone en valor los elementos identitarios valencianos y la fuerza narrativa de las imágenes, convirtiendo cada creación en una pieza con alma propia.