El pleno de Torrent podría elevar a Antifraude el contrato de prensa tras el dictamen de la comisión de investigación

La comisión de investigación sobre los contratos de asistencia técnica del Gabinete de Comunicación y los vinculados con la gestión de la dana en Torrent se ha cerrado más de siete meses después con el dictamen favorable de las conclusiones, entre las que se incluye elevar el caso a la Agencia Valenciana Antifraude para que determine si el proceso administrativo sigue los preceptos de la Ley de Contratos, así como al Síndic de Greuges.

Este dictamen, que apoyaron los representantes de PSOE, Compromís y el edil de No Adscritos, tiene que ser aprobado, con voto particular, en sesión plenaria prevista para el próximo jueves. "El gobierno y el pleno pueden decidir si el contrato presenta alguna irregularidad", ha apuntado el concejal socialista, José Pascual Martínez, en rueda de prensa convocada por el PSPV-PSOE para valorar las conclusiones. De este modo, en el caso de que saliera adelante, sería el propio Ayuntamiento el que elevaría a instancias judiciales un contrato firmado por la propia administración local.

Proceso y críticas

El informe de la comisión advierte que se han detectado "disfunciones en la adjudicación del contrato de prensa", de las que el entonces concejal de Contratación del PP, José Maroto, que dejó su acta, queda eximido. "Su comparecencia aclaró muchas cuestiones porque aquí, como mínimo se ha cometido una irregularidad y una presunta prevaricación", ha afirmado Martínez.

Los socialistas también han criticado que los "supuestos responsables", la concejala de Comunicación, Amparo Chust, y el implicado, el exjefe de prensa, José González, no comparecieran en la comisión, y echan en cara al gobierno que forman PP y Vox por su "falta de explicaciones y colaboración". "Tenemos claro que en el pleno tampoco van a intervenir para dar su opinión", matiza el edil socialista.

Mesas de contratación

En las conclusiones se advierte de que los expedientes están "desordenados, con datos dispersos", como ha puntualizado Martínez, y donde "faltan datos". Al mismo tiempo propone "restituir la presencia de la los grupos de la oposición en las mesas de contratación municipales", una medida que, según los socialistas, tomó la alcaldesa Amparo Folgado en esta legislatura y que les impide estar presentes en los procesos de adjudicación.