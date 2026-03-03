El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals pone fin a la informalidad del mercado con la regularización de sus puestos

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals ha regularizado por primera vez el mercado de venta no sedentaria del núcleo histórico, formalizando la asignación de los puestos del tradicional mercadillo que se celebra en la calle Sant Francesc cada viernes por la mañana de 9:00 a 14:00 horas y que cuenta actualmente con15 puestos.

La actuación, impulsada desde la concejalía de Comercio que dirige Ferran Ortolà, pone fin a una situación que hasta ahora se regía por la costumbre y acuerdos no regularizados, como por ejemplo, la ubicación de los puestos que se determinaba semanalmente mediante acuerdo con el agente municipal encargado del mercado. Mientras que el mercado de la playa ya contaba con una regulación formal, el del núcleo histórico, que además es el más antiguo del municipio, continuaba organizándose tradicionalmente de manera informal.

Con esta medida, todos los vendedores han podido regularizar su situación administrativa, lo que les permitirá operar con mayores garantías y solicitar, si así lo desean, el fraccionamiento del pago de la tasa correspondiente una vez reciban la notificación oficial.

Sorteo Público de los Puestos de Mercado el pasado 27 feb 2026. / A.P.F.

El alcalde de La Pobla de Farnals, Enric Palanca, ha destacado que “una administración moderna debe transformar la costumbre en derecho. Aquello que no está regulado puede convertirse en arbitrariedad, y una democracia sana no puede permitir espacios de discrecionalidad”.

Por su parte, el concejal de Comercio, Ferran Ortolà, ha señalado que esta regularización “aporta seguridad jurídica tanto a los comerciantes como al propio Ayuntamiento y garantiza igualdad de condiciones en el acceso a los puestos del mercado en una actividad que ya está muy consolidada en el municipio”.

Este proceso se inició el pasado mes de enero tras una resolución en la que se acordó la regularización completa del mercado y la oferta de todos los puestos existentes, que pasaron a considerarse vacantes al tratarse de un procedimiento de reorganización integral. El plazo de presentación de solicitudes permaneció abierto del 15 de enero al 15 de febrero de 2026, conforme a lo establecido en la ordenanza municipal y la adjudicación de los puestos se realizó mediante sorteo público realizado en el mismo mercado, el pasado viernes 27 de febrero, con la presencia de los solicitantes. Todos los comerciantes han podido mantener el mismo puesto y emplazamiento al finalizar el sorteo.

Desde el consistorio se subraya que esta actuación forma parte del proceso de modernización administrativa que se está llevando a cabo en distintas áreas municipales, con el objetivo de garantizar igualdad de trato, transparencia y seguridad para vecinos y profesionales.

Un punto de encuentro con productos variados

El mercado de La Pobla de Farnals ofrece una amplia variedad de puestos dedicados a la venta de frutas y verduras de proximidad, productos de alimentación, textil, calzado, enseres y otros artículos de uso cotidiano. Cada viernes, vecinos y vecinas del municipio se dan cita en la calle Sant Francesc y alrededores para pasear, realizar sus compras habituales y mantener viva una tradición comercial que forma parte de la dinámica social y económica del núcleo urbano. La consolidación y regularización del mercado contribuye así a reforzar su papel como espacio de encuentro y actividad económica local.