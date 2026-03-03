El PSPV-PSOE de Torrent lleva al pleno una moción contra la política de igualdad de PP y Vox por el 8M

El PSPV-PSOE de Torrent ha aprovechado el 8M para criticar las políticas de igualdad y de la mujer del equipo de gobierno que forman PP y Vox. Los socialistas han presentado una moción, que llevarán al próximo pleno, para defender lo que consideran "la deriva de la política local y el retroceso en derechos" en estas materias y denunciar los minutos de silencio por las mujeres asesinadas por violencia de género convocados por el consistorio que consideran "asépticos".

La concejala Marina Olivares advierte de que el PP "se pone de perfil" ante la ideología de su socio en el ejecutivo y que ha tomado posiciones "muy tibias", apoyando propuestas de Vox como la moción que salió adelante hace poco en el pleno "para la protección del no nacido". Además, ha hecho referencia a la reciente polémica y el enfrentamiento abierto entre PP y Vox por los Premios Violeta, con perspectiva de género, que otorga el Ayuntamiento a las Fallas, asi como por el plan de igualdad de los trabajadores del consistorio.

Para el Grupo Socialista, la situación de Torrent es de “alarma”. Según Olivares, “no sabemos si es que la Sra. Folgado se siente cómoda en los postulados de la ultraderecha o si se está arrodillando para mantener la estabilidad de su sillón; en cualquier caso, es igual de grave”.

Minutos de silencio

Los minutos de silencio por las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas también es motivo de controversia para los socialistas. “Recordar la memoria de una mujer sin mencionar la violencia de género es una falta de compromiso político flagrante. Esta comunicación endeble y mediocre solo sirve para invisibilizar el problema y dar alas a quienes niegan la realidad de la violencia machista”, ha aseverado la edil y ha comparado estas concentraciones con la que se convocó por el accidente de tren de Adamuz, en la que sí quedaba patente el motivo.

Concejalía de la mujer

La crítica socialista se ha centrado también en la gestión de la concejala del área, Amparo Chust. “Ni está, ni se la espera. Llevamos dos años y medio de silencio absoluto en los plenos; nunca ha alzado la voz para defender explícitamente los derechos de las mujeres”, ha denunciado Olivares.

Además, el PSOE ha alertado sobre la falta de transparencia en el departamento: “Se nos niega reiteradamente información sobre la asesoría jurídica de la Casa de la Dona, sobre el nuevo servicio de atención psicológica y sobre los materiales que se están distribuyendo en los centros educativos. No sabemos qué se está enseñando a nuestros jóvenes ni bajo qué criterios”.

Moción

Con esta moción, el PSOE de Torrent busca que el pleno se reafirme en la lucha feminista, recupere el liderazgo en políticas de igualdad y ponga fin a la desinformación y el perfil bajo que está desmantelando décadas de avances en la ciudad.

Los socialistas justifican el "retroceso", mencionando "los ataques directos a la diversidad y los derechos de las mujeres que han contado con el beneplácito del PP", como la restricción de acceso a libros con contenido de diversidad sexual y feminista para menores en las bibliotecas, la salida de Torrent de la Xarxa Jovesnet, abandonando programas de igualdad, ecologismo y lucha contra el racismo y el apoyo a mociones “provida” que cuestionan el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.