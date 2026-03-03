Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ReginaLluvia ValenciaFallas vientoFuerzas ArmadasValencia CFVuelos internacionalesMolestias el RomaníPrecio gasóleoMurciélagos SaforOfrenda horarios
instagramlinkedin

Fallas 2026

La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot activa su campaña "Estas Fallas, cuida de lo importante" para proteger a las mascotas

La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) lanza su campaña "Estas Fallas, cuida de lo importante" para ofrecer consejos a los dueños de mascotas ante el ruido y el estrés de las fiestas.

La Protectora de Animales en una de sus actividades de sensibilización.

La Protectora de Animales en una de sus actividades de sensibilización. / V. R. Sancho

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) acaba de poner en marcha la campaña “Estas Fallas, cuida de lo importante”. El estrépito de la traca y el bullicio de la gente, propios del ambiente fallero, pronto se instalarán en las calles, lo que afectará en mayor o menor medida a los animales.

Huelga decir que el colectivo animalista, como reiteradamente ha manifestado, “en ningún momento se posiciona en contra de la fiesta, las verbenas y los espectáculos pirotécnicos”. La intención de la campaña es ofrecer a la ciudadanía una serie de pautas de ayuda a los responsables de las mascotas, sobre todo perros y gatos, para “prevenir, o cuando menos aliviar en la medida de lo posible, el estrés o los miedos que puedan causar a los animales el bullicio, la música a todo volumen y, especialmente, el fragor de los petardos”.

Recomendaciones

En el cartel de la campaña de la SPAB, ilustrado con las imágenes de un pequeño gato y elementos pirotécnicos, hay escrita una serie de recomendaciones para ayudar al animal a sobrellevar mejor los días de Fallas.

El texto reza así: “Prepara en casa un rincón tranquilo donde se sienta protegido. Coloca su camita, mantitas, juguetes y, si puedes, pon música suave o ruido blanco para amortiguar los sonidos del exterior. No refuerces su miedo con sobreprotección excesiva. Lo más importante es transmitir calma y actuar con normalidad para que perciba seguridad en ti. Evita los paseos en las horas de mayor ruido y mascletaes. Si debes salir, hazlo en momentos más tranquilos y utiliza doble sujeción (arnés y correa) para prevenir posibles escapes por sustos”.

Noticias relacionadas y más

Consultar al veterinario

Asimismo, como en todas las ediciones de sus campañas de Fallas, la Protectora recuerda que “ante cualquier comportamiento fuera de lo normal” de las mascotas es conveniente “consultar al veterinario”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
  3. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  4. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  5. El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
  6. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  7. Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
  8. Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones

l'Auditori de Torrent acogerá la presentación de 'Geografías de la Diáspora' de Mara Aranda el 8 de marzo

l'Auditori de Torrent acogerá la presentación de 'Geografías de la Diáspora' de Mara Aranda el 8 de marzo

Alcaldes y alcaldesas copan el tercer día de balcón fallero de Levante-EMV

Alcaldes y alcaldesas copan el tercer día de balcón fallero de Levante-EMV

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals pone fin a la informalidad del mercado con la regularización de sus puestos

El Ayuntamiento de La Pobla de Farnals pone fin a la informalidad del mercado con la regularización de sus puestos

IV Foro de Municipalismo | Diálogo ‘Mirada metropolitana’

Fiebre en las gasolineras: llenar el depósito antes de que suban los precios

Fiebre en las gasolineras: llenar el depósito antes de que suban los precios

Alzira activa el cierre de los contenedores de basura orgánica con un millar de tarjetas magnéticas repartidas

Alzira activa el cierre de los contenedores de basura orgánica con un millar de tarjetas magnéticas repartidas
Tracking Pixel Contents