Fallas 2026
La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot activa su campaña "Estas Fallas, cuida de lo importante" para proteger a las mascotas
La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) lanza su campaña "Estas Fallas, cuida de lo importante" para ofrecer consejos a los dueños de mascotas ante el ruido y el estrés de las fiestas.
La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) acaba de poner en marcha la campaña “Estas Fallas, cuida de lo importante”. El estrépito de la traca y el bullicio de la gente, propios del ambiente fallero, pronto se instalarán en las calles, lo que afectará en mayor o menor medida a los animales.
Huelga decir que el colectivo animalista, como reiteradamente ha manifestado, “en ningún momento se posiciona en contra de la fiesta, las verbenas y los espectáculos pirotécnicos”. La intención de la campaña es ofrecer a la ciudadanía una serie de pautas de ayuda a los responsables de las mascotas, sobre todo perros y gatos, para “prevenir, o cuando menos aliviar en la medida de lo posible, el estrés o los miedos que puedan causar a los animales el bullicio, la música a todo volumen y, especialmente, el fragor de los petardos”.
Recomendaciones
En el cartel de la campaña de la SPAB, ilustrado con las imágenes de un pequeño gato y elementos pirotécnicos, hay escrita una serie de recomendaciones para ayudar al animal a sobrellevar mejor los días de Fallas.
El texto reza así: “Prepara en casa un rincón tranquilo donde se sienta protegido. Coloca su camita, mantitas, juguetes y, si puedes, pon música suave o ruido blanco para amortiguar los sonidos del exterior. No refuerces su miedo con sobreprotección excesiva. Lo más importante es transmitir calma y actuar con normalidad para que perciba seguridad en ti. Evita los paseos en las horas de mayor ruido y mascletaes. Si debes salir, hazlo en momentos más tranquilos y utiliza doble sujeción (arnés y correa) para prevenir posibles escapes por sustos”.
Consultar al veterinario
Asimismo, como en todas las ediciones de sus campañas de Fallas, la Protectora recuerda que “ante cualquier comportamiento fuera de lo normal” de las mascotas es conveniente “consultar al veterinario”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- María José Catalá anuncia el nombramiento del profesor Joan Romero como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones