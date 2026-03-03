La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot activa su campaña "Estas Fallas, cuida de lo importante" para proteger a las mascotas

La Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB) acaba de poner en marcha la campaña “Estas Fallas, cuida de lo importante”. El estrépito de la traca y el bullicio de la gente, propios del ambiente fallero, pronto se instalarán en las calles, lo que afectará en mayor o menor medida a los animales.

Huelga decir que el colectivo animalista, como reiteradamente ha manifestado, “en ningún momento se posiciona en contra de la fiesta, las verbenas y los espectáculos pirotécnicos”. La intención de la campaña es ofrecer a la ciudadanía una serie de pautas de ayuda a los responsables de las mascotas, sobre todo perros y gatos, para “prevenir, o cuando menos aliviar en la medida de lo posible, el estrés o los miedos que puedan causar a los animales el bullicio, la música a todo volumen y, especialmente, el fragor de los petardos”.

Recomendaciones

En el cartel de la campaña de la SPAB, ilustrado con las imágenes de un pequeño gato y elementos pirotécnicos, hay escrita una serie de recomendaciones para ayudar al animal a sobrellevar mejor los días de Fallas.

El texto reza así: “Prepara en casa un rincón tranquilo donde se sienta protegido. Coloca su camita, mantitas, juguetes y, si puedes, pon música suave o ruido blanco para amortiguar los sonidos del exterior. No refuerces su miedo con sobreprotección excesiva. Lo más importante es transmitir calma y actuar con normalidad para que perciba seguridad en ti. Evita los paseos en las horas de mayor ruido y mascletaes. Si debes salir, hazlo en momentos más tranquilos y utiliza doble sujeción (arnés y correa) para prevenir posibles escapes por sustos”.

Consultar al veterinario

Asimismo, como en todas las ediciones de sus campañas de Fallas, la Protectora recuerda que “ante cualquier comportamiento fuera de lo normal” de las mascotas es conveniente “consultar al veterinario”.