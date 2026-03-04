Alaquàs inicia la reurbanización del barrio del Olivar tras la dana con una inversión de 1,8 millones de euros

El proyecto de reurbanización del barrio del Olivar de Alaquàs, uno de los más afectados por la dana, ha comenzado esta semana con los trabajos previos a la actuación que tiene por objetivo mejorar la capacidad de drenaje superficial así como el suministro de agua potable, con una inversión de más de 1,8 millones de euros y a cargo de la empresa adjudicataria Ocide,

Los fondos provienen del Ministerio de Política Territorial dentro de la línea de subvenciones a ayuntamientos y diputaciones provinciales para financiar obras de reparación, sustitución o reconstrucción de infraestructuras, equipaciones o instalaciones y servicios de titularidad municipal a raíz de los daños producidos por la dana.

Trabajos previos

Estos trabajos previos como por ejemplo el alzamiento topográfico, estudios de soluciones técnicas, análisis de redes existentes, procesos de compra y preparación de materiales y así como implantación de las oficinas de obras y vallas, permitirán ejecutar lo antes posible la obra.

Una de las calles donde se va a actuar. / Redacción Levante-EMV / A. A.

Plataforma única

Este proyecto afectará las calles Convento, la Pau, San Hipólito, Dos de Mayo, Sant Antoni, El Salvador y Sant Josep (entre las calles Sant Francesc y Castelló).

Las obras tendrán una duración de seis meses y consistirán principalmente en la sustitución y ampliación del saneamiento de desagüe y pluviales existente, la sustitución de la red de agua potable y del alumbrado público así como en la renovación del pavimento que pasará a ser de plataforma única con adoquín.