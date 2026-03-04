Alboraia reafirma su compromiso con la igualdad y la integración en la mesa de diálogo sobre mujeres migrantes

La concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Alboraia, dirigida por la concejala Màbel Redondo Durà, celebró ayer la mesa de diálogo “Mujeres migrantes y mundo laboral” en el primer piso del Centro Cívico El Portalet, dentro de la programación municipal con motivo del 8 de Marzo.

En el momento político e internacional actual —con un proceso de regularización migratoria en debate— esta mesa se configuró no solo como oportuna, sino como necesaria. Así se construyen políticas públicas responsables: desde la cooperación institucional, el trabajo en red, el compromiso compartido y la incorporación firme del feminismo y la perspectiva de género en la acción pública.

Se trata de una iniciativa pionera en el ámbito municipal, organizada desde la administración local, que reunió en un mismo espacio a la Universidad, al mundo asociativo y a la Delegación del Gobierno para abordar la realidad de las mujeres migrantes en el ámbito laboral, con perspectiva de género, en un contexto político especialmente complejo y de plena actualidad.

El acto contó con la presencia del equipo de gobierno municipal, encabezado por el alcalde, Miguel Chavarría Díaz, junto a la vicealcaldesa, Conxa Villena Sierra; la concejala de Servicios Sociales, Susana Cazorla Martínez; el concejal de Educación, Ismael Rubio Pascual; y el concejal Carlos Sánchez Díaz, evidenciando que la igualdad se trabaja desde la transversalidad en todas las áreas municipales.

Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

Integrantes

Por parte de la UV participó Parwin Dawari, estudiante afgana de cuarto curso de periodismo, quien acudió a la mesa junto al profesor Francisco Javier de Lucas Martín, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universitat de València y uno de los fundadores del Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València; y juno a Yolanda García Ruiz, profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado en la misma institución.

Por parte del mundo asociativo intervino Estefanía Daros Zebrián, trabajadora social de Valencia Acoge.

Por parte de la Delegación del Gobierno participó Joan Lluís Aguado Codes, jefe de la Oficina de Extranjería de Valencia, cuya presencia fue facilitada directamente por la Delegación del Gobierno.

La participación institucional alcanzada en esta mesa constituye un hito en el ámbito municipal, reflejando un modelo de colaboración interinstitucional que consolida el trabajo riguroso y la proyección impulsada desde la Concejalía de Igualdad. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Alboraia reafirma su compromiso con la transversalidad, la perspectiva de género, la integración, la cohesión social, la garantía efectiva de derechos y la igualdad real y efectiva de oportunidades para toda la ciudadanía.