Reconstrucción y empleo

El Ayuntamiento de Alaquàs contrata a 68 personas con el segundo Plan Dana financiado por el Gobierno

El Gobierno de España subvenciona con 540.008,00 euros la incorporación de 55 personas a un segundo plan de empleo para la rehabilitación de municipios afectados por la DANA

Recibimiento a los primeros 55 trabajadores con contratos dana por parte del alcalde Saura.

Recibimiento a los primeros 55 trabajadores con contratos dana por parte del alcalde Saura. / A. A.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Alaquàs

El Ayuntamiento de Alaquàs ha puesto en marcha el segundo Plan Dana Ocupación a través del cual se contratarán a un total de 68 personas. El pasado viernes, 27 de febrero, se firmaron los contratos de las primeras 55 personas que se incorporarán a este segundo plan.

La iniciativa cuenta con una subvención de 540.008,00 euros por parte del Gobierno de España a través de la Orden TES/1302/2025, de 14 de noviembre del Ministerio de Trabajo y Economía Social por dentro del Pla de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la financiación de la Unión Europea para la ejecución de obras y servicio para la rehabilitación y reconstrucción de los municipios afectados por la dana.

El personal incorporado en el siguiente: 2 técnicas de medio ambiente, 1 auxiliar de Biblioteca, 2 jefes administrativos, 2 conductores oficiales de primera, 3 fontaneros oficiales de primera, 8 pintores oficiales de primera, 2 electricistas oficiales de primera, 4 oficiales polivalentes, 24 jardineros y 7 oficiales de obra. Los contratos tienen una duración de 4 meses.

En abril, otras 13 personas

Dentro de este segundo plan se prevé también la contratación en el mes de abril otras 13 personas. Estos contratos tendrán una duración de 3 meses.

Continuidad del primero

Este segundo plan es la continuidad en el primer Plan Dana Ocupación que permitió la contratación de un total de 70 personas de diferentes puestos de trabajo durante 6 meses gracias a concesión de la subvención recibida de 824.040,00 euros por parte Gobierno de España a través del Real Decreto 1282/2024, de 17 de diciembre.

RRSS
