Burjassot celebra el 8 de marzo con un manifiesto por la igualdad y autobús a la manifestación en València

Burjassot vivirá el próximo domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una jornada reivindicativa que volverá a situar en el centro la defensa de una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Bajo el lema “8M, el hilo que nos une” que ha centrado la campaña de 2026, el Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Igualdad y Feminismo, invita a la ciudadanía a participar tanto en la lectura matinal del Manifiesto reivindicativo como de la manifestación convocada en València por la tarde.

Lectura del manifiesto

La mañana del 8 de marzo tendrá como acto central la lectura del Manifiesto, que correrá a cargo del Foro de Participación por la Igualdad de Género de Burjassot. La lectura se celebrará a las 12.00 horas, en la Plaza de Emilio Castelar. El texto fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el pasado 24 de febrero, con los votos favorables de todos los grupos políticos y de los concejales no adscritos, y el voto en contra de Vox.

El Manifiesto reafirma el compromiso de Burjassot con el impulso de políticas municipales de igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la necesidad de seguir avanzando en medidas concretas que garanticen una igualdad real y efectiva.

A la manifestación en autobús

Por la tarde, Burjassot volverá a estar presente en la manifestación con motivo del 8M convocada en València, sumándose a la movilización que cada año recorre las calles de la capital para reclamar avances efectivos en derechos y oportunidades para todas las mujeres. Para facilitar la participación, el Ayuntamiento, a través de la Unidad de Igualdad-Espai Dona, habilitará autobús para acudir a la manifestación.

Las personas interesadas en reservar una plaza deberán comunicarlo del 23 de febrero al 3 de marzo, enviando un correo electrónico a espaidona@burjassot.es o llamando al teléfono 96 390 67 18, en horario de 8.30 a 14.30 horas, indicando nombre y apellidos. Las plazas son limitadas. La salida hacia València será a las 17.00 h desde la Casa de Cultura.

Con esta intensa jornada, Burjassot alcanza el culmen de una reivindicativa semana en la que se ha recordado la igualdad no es solo una fecha en el calendario, sino un compromiso diario.

El Ayuntamiento de Burjassot otorga los Premios Dones amb Iniciativa 2026, en el marco del 8M El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Promoción Económica que dirige Rosa Coca y CEMEF, celebrará este miércoles 4 de marzo el acto de entrega de los Premios Dones amb Iniciativa 2026, una cita consolidada dentro de la programación municipal con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La ceremonia tendrá lugar a las 20.00 horas en la Casa de Cultura. Estos galardones se otorgan desde 2014 con el objetivo de reconocer el esfuerzo, la trayectoria y la capacidad emprendedora de mujeres de Burjassot que, con su trabajo diario, contribuyen al desarrollo económico y social del municipio. Mujeres que han convertido su vocación en un proyecto profesional liderado por ellas mismas y que, desde ámbitos diversos, generan empleo, riqueza y referentes para otras muchas. En la edición de 2026, las premiadas son: Lourdes Amblar Calvo, florista; Alba Muñoz Amblar, psicóloga y logopeda; Noelia Faus Pardo, psicóloga; María Dolores de Lamo Silvestre, peluquera; Marisa Catalán Martínez, fisioterapeuta, junto a sus socias psicólogas en el centro IMAR Fisio; Cristina Algarra Goosnan, psicóloga; Elena Callejas Giménez, fisioterapeuta; María Magdalena Dinga, al frente del Bar Casa de Cultura; Marta Peula López, del Horno Pastelería Trigo y Cacao; y Kerenia Sánchez Arbolaes, al frente de PONKFÉ Bar. Todas ellas mujeres que, desde comercios de proximidad, consultas sociosanitarias o establecimientos hosteleros, han contribuido a enriquecer el tejido de servicios de Burjassot, sosteniendo día a día, con constancia y compromiso, sus proyectos empresariales. Los Premios Dones amb Iniciativa ponen el foco en el valor del emprendimiento femenino, en la valentía de iniciar un proyecto propio y en la perseverancia necesaria para consolidarlo. Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Burjassot reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, visibilizando el talento femenino y, al mismo tiempo, apoyando el tejido empresarial local.

