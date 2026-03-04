El polígono El Bony de Catarroja se transforma: nueva salida a la V-31 y doble carril en la vía de servicio

El polígono El Bony de Catarroja es la "fachada" del municipio desde la Pista de Silla. Los vehículos que quieren acceder a la localidad desde la V-31 no tienen más remedio que atravesar esta área industrial. Ahora, esta "fachada" va a cambiar de imagen significativamente gracias a la llegada de una gran empresa logística, que va a provocar la reurbanización del vial de servicio de la pista de Silla y mejorará la salida hacia el sur.

El consistorio ha anunciado la llegada de una empresa logística, que ocupará prácticamente el único gran solar que quedaba libre en el área industrial, de 50.000 m2. Está situado en un lugar estratégico, junto a la Ronda Nord, entre la calle 32 y la vía de servicio. Ese solar fue tras la dana cedido a conselleria como un centro de recogida de residuos. Meses después, cuando se estabilizó la situación, se vació y se puso de nuevo a la venta, encontrando un propietario que realmente hará de intermediario para otra empresa de última milla, que se instalará en Catarroja.

La construcción de esta gran nave y la posterior instalación de un negocio, no solo beneficia a la economía y la capacidad empresarial de Catarroja, sino que incluirá directamente en el bienestar de los vecinos y vecinas de Catarroja, ya que la licencia otorgada por el consistorio lleva aparejados trabajos de urbanización del entorno. "El polígono de Catarroja va a crecer con la llegada de una empresa logística, con la que se aprovechará el suelo disponible a la vez que se diversifica los usos para dar respuesta a las necesidades del vecindario y de la economía local, sin consumir más territorio. Y, además, adaptando los espacios a los fenómenos meteorológicos extremos que cada vez son más frecuentes. En el polígono del Bony ya está en marcha la construcción de un nuevo centro logístico que transformará la fachada industrial de Catarroja, reurbanizará el vial de servicio de la pista de Silla y mejorará la salida hacia el sur", anuncia el concejal de Urbanismo, Martí Raga.

Trabajos en el solar de más de 50.000 m2 en el polígono de Catarroja. / A.C.

En concreto, se va a mejorar la vía de servicio ampliando a doble carril, y además, y como medida más importante, se va a generar una nueva salida desde el polígono a la Pista de Silla, en dirección Sur. "Se reurbanizará el vial que va en paralelo al puente desde la calle 32, y se creará una salida directa a la V-31", explica el edil.

Las obras ya han comenzado, y se prevé que los accesos nuevos estén terminados para el verano, incluso antes. "Desde Catarroja damos la bienvenida a cualquier inversión y generación de empleo, además con una actividad industrial de bajo impacto medioambiental, ya que aunque no conocemos la marca, será una empresa de distribución", señala.

Cambio en el PGOU

En 2022, el Ayuntamiento de Catarroja aprobó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de ampliar la altura edificable en el polígono industrial, pasando de una altura en las naves de 9 metros hasta un máximo de 13, y la cumbrera de 12 metros hasta 16, y así permitir la implantación de empresas logísticas, de mayores dimensiones.

El via que se mejorará como una salida a la V-31, en paralelo a la ronda nord que cruza la Pista de Silla. / Google Maps

Una adaptación que ha tenido sus frutos ya que en 2023 se implantó otra plataforma logística de 12.700 metros cuadrados sobre una parcela de 20.300 metros cuadrados, que generó un centenar de empleos.