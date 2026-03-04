Catarroja reunirá a 200 mujeres el 5 de marzo en la Cena de Sororidad tras el parón de la dana

Cerca de 200 mujeres se congregarán en Catarroja el próximo 5 de marzo en la tradicional Cena de Sororidad por el 8M que el año pasado no pudo celebrarse a causa de la dana, pero que regresa con más ímpetu y con un lleno absoluto, después de que las plazas se agotaran en pocas horas. La velada, abierta exclusivamente a mujeres, incluirá un donativo solidario de 10 euros que se destinará a dos asociaciones de víctimas de la dana, reforzando así el carácter comprometido de una convocatoria que aúna celebración y solidaridad.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha subrayado la importancia de recuperar esta iniciativa tras los difíciles momentos vividos por la localidad. “Recuperar esta cena después de todo lo vivido es también una manera de decir que seguimos adelante juntas. Este espacio simboliza la sororidad, la fuerza colectiva y la capacidad de las mujeres de sostener y reconstruir comunidad”, ha afirmado. Silvent ha añadido que “200 mujeres reunidas para celebrar y reivindicar son la mejor prueba de que Catarroja continúa avanzando en igualdad”.

Premios Essencials Catarroja

Durante la cena se entregarán los reconocimientos “Essencials Catarroja”, que no pudieron concederse el año pasado, y que rendirán homenaje a mujeres que desempeñaron un papel fundamental en los momentos más complejos atravesados por el municipio tras la dana.

Las distinguidas serán Paula Navarro, por su labor sanitaria durante la emergencia; Marian Lianes y Ana Viñas, en representación del trabajo de la Policía Local; Gema Sancho, por la coordinación de los servicios sociales y del voluntariado; Patricia Rosaleñ, por su prudencia y compromiso desde AFAC; Athenea Serrano, como símbolo de la implicación de la juventud; Mireia Fito, por la organización solidaria en el ámbito educativo; Mireia Llinares, en representación de la resiliencia del pequeño comercio local; y Elisa Rosaleñ, referente histórico en la defensa de los derechos de las mujeres en Catarroja.

La Cena de Sororidad se consolida así como uno de los actos centrales de la programación del 8M en Catarroja, combinando memoria, reconocimiento y reivindicación en una jornada marcada por la fuerza colectiva de las mujeres del municipio.

Colectivos de mujeres en una cena anterior. / Redacción Levante-EMV

Programación por el 8M

La programación con motivo del Día Internacional de la Mujer se inició el 3 de marzo con la creación del mural participativo efímero “¿D’on ve açò?”, organizado por Cruz Roja y centrado en la reflexión sobre los roles de género y el reparto de responsabilidades. El jueves 5 de marzo, a las 19.00 horas, el Espai Jove acogerá un taller de pancartas feministas impulsado por la Concejalía de Juventud, antesala de la Cena de Sororidad y de la entrega de los premios “Essencials Catarroja”.

El viernes 6 de marzo, a las 12.00 horas, se celebrará en la puerta del Ayuntamiento la lectura del manifiesto institucional, seguida de la actuación “Amb veu de dona”, con la colaboración de L’Ullal, Col·lectiu pel Valencià. El sábado 7 de marzo, también a las 12.00 horas, el CEIP Vila Romana acogerá la muestra teatral del grupo Empoderament a Escena, titulada “Dones Almodóvar”.

El domingo 8 de marzo, entre las 10.00 y las 13.00 horas, el Polideportivo Municipal de Catarroja será escenario de una muestra de karate para mujeres organizada en colaboración con la Real Federación Española de Karate.

Las actividades continuarán el martes 10 de marzo, a las 19.00 horas, en el Edificio de Barraques (Plaza Llotgeta, 1) con el coloquio “Indignas hijas de su patria: Crónicas del Patronato de Protección a la Mujer en el País Valencià”, con la participación de Marta García y María Palau, organizado por la Concejalía de Regeneración Democrática. El jueves 12 de marzo, a las 17.00 horas, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogerá la presentación del proyecto “Arboleda Recobrada”, impulsado por la Asociación por la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones.

Clausura de las actividades

La programación del 8M se cerrará el martes 31 de marzo con dos propuestas: de 9.30 a 11.30 horas, la charla “Claves de extranjería para mujeres inmigrantes: migrar y trabajar con derechos”, organizada por UGT-PV; y a las 18.00 horas, en la Biblioteca Pública Municipal Ramón Guillem, un club de lectura feminista dedicado a la obra “La vegetariana”, de Han Kang, promovido por la Biblioteca Municipal y la Unidad de Igualdad.