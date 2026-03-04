Catarroja se suma a otros municipios de l'Horta: el 17 de marzo será no lectivo para los estudiantes por las Fallas
La Conselleria de Educación ha autorizado la modificación del calendario escolar en Catarroja para que los estudiantes puedan disfrutar de la jornada fallera del 17 de marzo, un día dedicado a la visita de las fallas
Los escolares de Catarroja disfrutarán de una jornada festiva adicional el próximo 17 de marzo, tras la autorización de la Conselleria de Educación para modificar el calendario escolar y declarar este día como no lectivo. De este modo, el alumnado podrá participar con mayor tranquilidad en los actos centrales de las Fallas, una de las celebraciones más arraigadas del municipio. Este festivo se suma al 18,19 y 20 de marzo.
Calendario de actos
El 17 de marzo es una fecha señalada en la programación fallera local. Se trata de un día de transición entre la entrega de premios del día 16 y la Ofrenda del día 18, y tradicionalmente se dedica a la visita de fallas, un acto en el que las comisiones recorren en comitiva y acompañadas por música los distintos monumentos y casales del municipio.
Esta jornada, marcada por la convivencia y el intercambio entre falleros y falleras, forma parte esencial del calendario festivo y concentra una intensa actividad en las calles.
Otros municipios
Con esta decisión, Catarroja se suma a otros municipios de l’Horta que también han declarado no lectivo el 17 de marzo, como Paiporta, Torrent, Paterna, Picanya, Mislata, Burjassot, Xirivella y Aldaia.
La medida responde a una demanda reiterada de las comunidades educativas y de los propios ayuntamientos, que habían solicitado adaptar el calendario a la realidad festiva de la comarca. Tras el visto bueno de la Conselleria, el cambio permitirá conciliar mejor la actividad escolar con la participación en unas fiestas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y vinculadas a la identidad local.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
- Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
- Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
- El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos