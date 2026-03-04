Catarroja se suma a otros municipios de l'Horta: el 17 de marzo será no lectivo para los estudiantes por las Fallas

Los escolares de Catarroja disfrutarán de una jornada festiva adicional el próximo 17 de marzo, tras la autorización de la Conselleria de Educación para modificar el calendario escolar y declarar este día como no lectivo. De este modo, el alumnado podrá participar con mayor tranquilidad en los actos centrales de las Fallas, una de las celebraciones más arraigadas del municipio. Este festivo se suma al 18,19 y 20 de marzo.

Calendario de actos

El 17 de marzo es una fecha señalada en la programación fallera local. Se trata de un día de transición entre la entrega de premios del día 16 y la Ofrenda del día 18, y tradicionalmente se dedica a la visita de fallas, un acto en el que las comisiones recorren en comitiva y acompañadas por música los distintos monumentos y casales del municipio.

Esta jornada, marcada por la convivencia y el intercambio entre falleros y falleras, forma parte esencial del calendario festivo y concentra una intensa actividad en las calles.

Otros municipios

Con esta decisión, Catarroja se suma a otros municipios de l’Horta que también han declarado no lectivo el 17 de marzo, como Paiporta, Torrent, Paterna, Picanya, Mislata, Burjassot, Xirivella y Aldaia.

La medida responde a una demanda reiterada de las comunidades educativas y de los propios ayuntamientos, que habían solicitado adaptar el calendario a la realidad festiva de la comarca. Tras el visto bueno de la Conselleria, el cambio permitirá conciliar mejor la actividad escolar con la participación en unas fiestas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y vinculadas a la identidad local.