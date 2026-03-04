La dana de 2024 impulsa a Cruz Roja a ampliar sus servicios en Aldaia, atendiendo a 25.700 personas

Después de cerca de 13 meses ofreciendo sus servicios en módulos prefabricados en Aldaia a causa de la dana, Cruz Roja ha inaugurado este miércoles sus nuevas instalaciones en la calle Dos de Mayo, junto a las vías del tren. No ha sido un camino fácil, como muchos de los presentes han recordado, ya que los daños fueron cuantiosos tanto en el material como en infraestructura, “pero el compromiso siguió igual, con los voluntarios que salieron a la calle”, como ha recordado el presidente de Cruz Roja en Aldaia, Isidro Sánchez.

De hecho, en 2023 los servicios prestados en Aldaia y Alaquàs alcanzaban a 3.000 personas y tras la dana del 29 de octubre de 2024 se multiplicaron hasta las 25.700, “llegando a colectivos y sectores que hasta la riada no considerábamos prioritarios”, como ha apuntado el presidente provincial, Juan José Collado.

Un momento de la inauguración de la nueva sede. / Ada Dasí

Inauguración de la nueva sede

La jornada de puertas abiertas ha contado con la presencia de los responsables de Cruz Roja de toda la provincia, además de las concejalas de Servicios Sociales de Aldaia, Empar Folgado, y Alaquàs, Elena Solís, que pertenecen a esta demarcación junto con Manises, Quart de Poblet y el Barrio del Cristo, donde Cruz Roja cuenta con puntos de atención.

Folgado ha agradecido la tarea de todas las personas de Cruz Roja “en especial en momentos de catástrofe como la de la dana”, y ha asegurado que “siempre han estado disponibles para ayudar a los que más lo necesitan, sin importar nada más”, por lo que los califica como “ejemplo a seguir”.

La concejala de Aldaia, Empar Folgado, agradece la labor de Cruz Roja. / Ada Dasí

Plan de respuesta de la dana

Ante la situación que afectó a municipios de toda la provincia, incluso a sus propias sedes en los municipios de l’Horta Sud, Cruz Roja desplegó el Plan de Respuesta a los efectos de la dana, planteado para tres años, tiene como objetivo principal contribuir a la recuperación, la construcción de resiliencia y el bienestar físico, emocional y social de las personas y comunidades afectadas.

Las concejalas de Aldaia y Alaquàs, con los representantes de Cruz Roja en la nueva sede. / Ada Dasí

Entre las acciones desarrolladas se encuentra la respuesta en emergencias, así como la recuperación para la vuelta a la normalidad a través de apoyo psicológico, entregas económicas, ayuda a personas mayores y con problemas de movilidad, así como el apoyo a la recuperación de negocios, y empresas y actuaciones para favorecer el empleo.