Nuevo paso de l'Horta Sud para crear la FP de Emergencias y Seguridad en la Florida de Catarroja

Una representación de la Mancomunitat de l’Horta Sud y de Florida Centre Educatiu ha mantenido esta miércoles, 4 de marzo, una reunión en la Conselleria de Educación para avanzar en el proyecto de implantación de dos ciclos formativos en materia de Emergencias y de Seguridad. Todas las instituciones han acordado seguir adelante con el proyecto, que no obstante tendrá que superar todos los requisitos que establece la legislación.

A la reunión han asistido, por parte de l’Horta Sud, el presidente de la Mancomunitat, José F. Cabanes, y la vicepresidenta, Lorena Silvent, así como la directora de Florida, Mercedes Herrero, y el responsable de Formación Profesional del centre, José Luis Peiró. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha sido el anfitrión del encuentro, acompañado del director general de Formación Profesional, Armando Martí, y el director general del Centros Docentes, Jorge Cabo.

José F. Cabanes ha defendido en el encuentro que la Mancomunitat propuso a Florida la implementación de ambos ciclos porque “la dana ha marcado un antes y un después, y la comarca necesita personas formadas en especialidades como las emergencias y la seguridad”. También ha indicado que los ayuntamientos y la propia institución comarcal serán los espacios para las prácticas.

Visita de la Mancomunitat de l'Horta Sud y Florida a la conselleria de Educación. / M.H.S.

Por su parte, Lorena Silvent ha manifestado que “la cultura del riesgo y de la necesidad de autoprotección han crecido entre la juventud que, tras la dana, está interesada en formarse en esas materias”, además de añadir que “también los ayuntamientos y los polígonos van a necesitar en sus plantillas personas expertas formadas, lo que puede ser una salida laboral para el alumnado”.

Asimismo, Mercedes Herrero ha recordado que “Florida tiene una trayectoria de más de 50 años ofreciendo formación desde una perspectiva de arraigo en el territorio”, por su carácter de cooperativa. “Cuando presentamos una propuesta, hemos hecho antes un trabajo previo importante”, ha expresado.

El secretario autonómico Daniel McEvoy ha animado a la Mancomunitat y a Florida a seguir trabajando en el proyecto que considera “de interés”. No obstante, esta propuesta, que ya ha sido formalmente presentada y está en tramitación, habrá de pasar por todas las fases que requiere el procedimiento y la autorización definitiva ha de realizarse tras examinar todo el conjunto de iniciativas de Formación Profesional que se han presentado.

Comisión de trabajo

Por ello, el grupo ha creado una comisión que ahora tendrá que obtener y determinar los espacios abiertos donde se realizará las asignaturas prácticas de la formación (simulacros, acciones en materia forestal y otros).

“Hemos insistido a la Conselleria que necesitamos esa formación ya que los únicos centros que actualmente la ofrecen están lejos y no tienen plazas suficientes, puesto que cada año se queda alumnado sin poder entrar”, manifiesta José F. Cabanes.