La exposición Memoria feminista en Burjassot ilustra el 8M y conmemora el 20 aniversario de Espai Dona
El Ayuntamiento de Burjassot inaugura la exposición "Memoria feminista en Burjassot" para conmemorar el 20 aniversario de Espai Dona, un servicio clave para las mujeres del municipio
El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Igualdad y Feminismo que dirige Yolanda Andrés, inaugurará la exposición «Memoria feminista en Burjassot», el próximo viernes 6 de marzo, a las 18.30 h, en la Casa de Cultura. Una muestra que se enmarca en la programación municipal del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y que viene a conmemorar el 20 aniversario de la creación de Espai Dona, el Servicio Integral de Atención a la Mujer de Burjassot. A partir del lunes 9 de marzo, se podrá contemplar en la primera planta del consistorio, en el horario habitual de apertura al público.
La exposición plantea un recorrido visual por cuatro décadas de políticas municipales de igualdad, iniciativas sociales y movilizaciones ciudadanas que han contribuido a consolidar en Burjassot un compromiso firme con los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.
16 paneles temáticos
A través de dieciséis paneles temáticos, la muestra recupera imágenes, campañas, programas y momentos que forman parte de la memoria compartida del municipio en su lucha por la consecución de una igualdad real y efcetiva: desde los primeros pasos institucionales en materia de igualdad hasta la consolidación de la Semana de la Mujer, la creación del Foro de Participación, el proyecto Dones amb Iniciativa o las múltiples iniciativas contra la violencia de género.
Tejido asociativo
La muestra también pone en valor el papel fundamental del tejido asociativo, del personal técnico municipal y de la ciudadanía, así como el trabajo constante de Espai Dona a lo largo de estas dos décadas, convertido en un referente de atención, prevención y acompañamiento a las mujeres.
