Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ReginaLluvia ValenciaFallas vientoFuerzas ArmadasValencia CFVuelos internacionalesMolestias el RomaníPrecio gasóleoMurciélagos SaforOfrenda horarios
instagramlinkedin

La exposición Memoria feminista en Burjassot ilustra el 8M y conmemora el 20 aniversario de Espai Dona

El Ayuntamiento de Burjassot inaugura la exposición "Memoria feminista en Burjassot" para conmemorar el 20 aniversario de Espai Dona, un servicio clave para las mujeres del municipio

Cartel de la exposición del 8M en Burjassot.

Cartel de la exposición del 8M en Burjassot. / A. B.

Redacción Levante-EMV

Burjassot

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Igualdad y Feminismo que dirige Yolanda Andrés, inaugurará la exposición «Memoria feminista en Burjassot», el próximo viernes 6 de marzo, a las 18.30 h, en la Casa de Cultura. Una muestra que se enmarca en la programación municipal del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, y que viene a conmemorar el 20 aniversario de la creación de Espai Dona, el Servicio Integral de Atención a la Mujer de Burjassot. A partir del lunes 9 de marzo, se podrá contemplar en la primera planta del consistorio, en el horario habitual de apertura al público.

La exposición plantea un recorrido visual por cuatro décadas de políticas municipales de igualdad, iniciativas sociales y movilizaciones ciudadanas que han contribuido a consolidar en Burjassot un compromiso firme con los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

16 paneles temáticos

A través de dieciséis paneles temáticos, la muestra recupera imágenes, campañas, programas y momentos que forman parte de la memoria compartida del municipio en su lucha por la consecución de una igualdad real y efcetiva: desde los primeros pasos institucionales en materia de igualdad hasta la consolidación de la Semana de la Mujer, la creación del Foro de Participación, el proyecto Dones amb Iniciativa o las múltiples iniciativas contra la violencia de género.

Noticias relacionadas y más

Tejido asociativo

La muestra también pone en valor el papel fundamental del tejido asociativo, del personal técnico municipal y de la ciudadanía, así como el trabajo constante de Espai Dona a lo largo de estas dos décadas, convertido en un referente de atención, prevención y acompañamiento a las mujeres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  2. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  3. El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
  4. Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
  5. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  6. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  7. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  8. El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos

La exposición Memoria feminista en Burjassot ilustra el 8M y conmemora el 20 aniversario de Espai Dona

La exposición Memoria feminista en Burjassot ilustra el 8M y conmemora el 20 aniversario de Espai Dona

Sueca incorpora a su patrimonio una colección de 170 piezas de arte morisco

Sueca incorpora a su patrimonio una colección de 170 piezas de arte morisco

El Ayuntamiento de València licita por 185.000 euros la elaboración de una réplica de le Reial Senyera

El Ayuntamiento de València licita por 185.000 euros la elaboración de una réplica de le Reial Senyera

Bocairent completa una gran faja de seguridad en una zona de la sierra de Mariola afectada por el incendio de 1994

Bocairent completa una gran faja de seguridad en una zona de la sierra de Mariola afectada por el incendio de 1994

De l’Eixample a Benicalap: el mapa de las reformas y reparaciones en Valencia, según Cronoshare

De l’Eixample a Benicalap: el mapa de las reformas y reparaciones en Valencia, según Cronoshare

La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera

La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera

Un estudio revela cómo activar neuronas específicas acelera la extinción del miedo en ratones

Un estudio revela cómo activar neuronas específicas acelera la extinción del miedo en ratones
Tracking Pixel Contents