Las Fallas de Paterna se preservan: las bibliotecas municipales reciben los Llibrets de Falla 2026

Las bibliotecas y agencias de lectura municipales de Paterna han recibido, un año más, los tradicionales Llibrets de Falla editados por las 19 comisiones falleras del municipio con motivo de las Fallas 2026.

El acto de entrega tuvo lugar en la Cova Gran en la tarde de ayer, en un ambiente de germanor fallera que congregó a representantes de las distintas comisiones falleras de la ciudad que colaboran en esta iniciativa cultural.

El evento contó con la asistencia del concejal de Bibliotecas y Museos, Julio Fernández acompañado del concejal de Hacienda, Roberto Usina; la Fallera Mayor de Paterna 2026, Rocío Navarro así como miembros de la Junta Local Fallera.

Preservar la fiesta

Durante el encuentro, Julio Fernández agradeció y destacó la implicación constante de las comisiones falleras, subrayando que “esta acción contribuye a difundir y preservar las Fallas de Paterna, una tradición profundamente arraigada en la localidad y que constituye uno de los principales referentes culturales siendo una tradición emblemática”.