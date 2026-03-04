La lluvia aplaza los primeros actos de la dona en l'Horta: Torrent traslada el día central al 27 de marzo

La previsión de lluvia de cara a los próximos días ha provocado las primeras suspensiones de actos relacionados con la Setmana de la Dona, que debían celebrarse en el exterior. El Ayuntamiento de Torrent acaba de anunciar este miércoles que ha decidido aplazar la jornada central de convivencia enmarcada en la programación de la Semana de la Dona 2026 debido a las previsiones meteorológicas con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y el correcto desarrollo de las actividades.

El aplazamiento afecta al conjunto de actos previstos al aire libre en esa jornada, que incluían la marcha reivindicativa por la igualdad, la participación de la batucada de Adisto, la jornada de paellas solidarias y el disparo de la gran mascletà en honor a la mujer, todos ellos enmarcados en la programación municipal de la Semana de la Dona

Asimismo, la gymkana infantil “Los primeros pasos hacia la igualdad” queda suspendida temporalmente y el Ayuntamiento informará próximamente de la nueva fecha para su celebración.

Una decisión por seguridad y para asegurar el éxito del evento

La jornada de convivencia es uno de los momentos más participativos del programa, ya que reúne a asociaciones, colectivos y ciudadanía en un ambiente festivo y reivindicativo. Sin embargo, la previsión de lluvia podría comprometer tanto el montaje de infraestructuras como el desarrollo normal de las actividades, especialmente las que requieren logística, equipos técnicos y espacios abiertos.

Por ello, el consistorio ha optado por trasladar la jornada al 27 de marzo, una fecha que permitirá celebrar el evento “con garantías” y manteniendo el espíritu de participación y encuentro que caracteriza a esta programación.

Esta decisión se ha adoptado tras analizar las previsiones meteorológicas y con el objetivo de priorizar la seguridad de los participantes, así como asegurar el correcto desarrollo de las actividades programadas dentro de la Semana de la Dona.

Todo se traslada al 27 de marzo

La programación de esta jornada, que ahora se celebrará el 27 de marzo, contempla:

Marcha reivindicativa por la igualdad, con salida desde la Plaza Unión Musical.

Batucada de ADISTO, que acompañará y animará el recorrido, reforzando el carácter participativo y comunitario del acto.

Paellas solidarias y música en directo en el Ágora del Parc Central, con tickets de 3 euros destinados a donación solidaria (AECC)

Gran mascletà en honor a la mujer, en la explanada junto al Parc Central

Garantizar el éxito de una jornada muy esperada

La jornada de paellas constituye cada año uno de los actos más participativos de la programación, reuniendo a numerosas asociaciones, colectivos y ciudadanía en un ambiente festivo y de convivencia en el Ágora del Parc Central.

El evento forma parte de los actos de celebración y encuentro que acompañan la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, dentro de una programación que busca promover la igualdad, visibilizar el papel de las mujeres en la sociedad y fomentar la participación ciudadana.

La previsión de lluvia podría afectar tanto al montaje de infraestructuras como al desarrollo normal de las actividades previstas, por lo que desde el consistorio se ha optado por trasladar la jornada a una nueva fecha que permita su celebración con garantías.

Los tickets seguirán siendo válidos

Desde el Ayuntamiento de Torrent se informa que los tickets adquiridos para las paellas seguirán siendo válidos para la nueva fecha del 27 de marzo, por lo que las personas que ya los hayan adquirido podrán utilizarlos sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

De este modo se pretende facilitar la participación de todos los asistentes y garantizar que la jornada mantenga el espíritu de convivencia y encuentro que caracteriza esta actividad.

La concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, ha explicado que la decisión se ha tomado con responsabilidad ante la situación meteorológica prevista, “hemos tomado esta decisión con prudencia y responsabilidad, priorizando la seguridad de todas las personas que participan en estas actividades y garantizando que puedan celebrarse en las mejores condiciones posibles”.

Chust ha señalado que la jornada de paellas es uno de los momentos más esperados de la programación, “la jornada de convivencia con paellas es un acto muy especial dentro de la Semana de la Dona porque reúne a asociaciones, colectivos y ciudadanía en torno a un espacio de encuentro, celebración y reivindicación. Queremos que se desarrolle con normalidad y que todas las personas puedan disfrutar plenamente de esta actividad”.

Asimismo, ha indicado que el aplazamiento permitirá mantener intacto el espíritu del evento, “trasladar las paellas al 27 de marzo nos permitirá preservar el esfuerzo organizativo que implica un evento de estas características y garantizar que la jornada se viva con el mismo ambiente festivo y participativo que caracteriza a la Semana de la Dona”.

Agradecimiento a la ciudadanía

La concejala ha querido agradecer la comprensión de la ciudadanía ante esta decisión, “sabemos que muchas personas esperaban esta jornada con ilusión y agradecemos la comprensión de todas ellas ante este aplazamiento. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para que toda la programación de la Semana de la Dona sea un éxito y para que las actividades que se celebren lo hagan con todas las garantías”.

Desde el consistorio se recomienda a la ciudadanía seguir los canales oficiales del Ayuntamiento de Torrent y de la Casa de la Dona para conocer cualquier actualización relacionada con la nueva fecha de la gymkana infantil u otras actividades de la programación.