Un mes y doce actividades para ir de la mano hacia la igualdad en Puçol

El Ayuntamiento de Puçol ha programado 12 actos dentro del Mes de la Mujer, que este año se presenta con el eslogan “De la mano hacia la igualdad” y un cartel ilustrado por Irene Rubio Almenara, alumna del instituto de Puçol que este año ha sido la ganadora del concurso de dibujo organizado entre el alumnado de ESO.

El concurso entre el alumnado de Secundaria es, desde hace año, la actividad previa del Mes de la Mujer y abre la participación a los jóvenes. En esta edición, Lucía Isabel Ferreira Palacios (de Virgen al Pie de la Cruz) ha quedado 3ª, con Flores libres; Thelma García Jiménez (del IES Puçol) en 2ª posición, con Juntas florecemos; y la ganadora ha sido Irene Rubio Almenara (también del instituto), con la obra La igualdad no debería ser un sueño, sino una realidad, que ha servido para diseñar el cartel con la programación del mes.

Inauguración del Mes de la Mujer. / A. P.

“Con este dibujo he querido representar la ayuda entre mujeres y he utilizado los colores morados para representar con las líneas el camino hacia la igualdad”, explica Irene. “Las distintas mujeres reflejan que algunas ya han alcanzado la igualdad, mientras que otras intentan llegar a ella, pero teniendo en cuenta que no pueden solas y por eso deben ayudarse entre ellas”.

Un amplio abanico de actividades lúdicas, deportivas y culturales, forman la propuesta para un mes donde tan importante como el mensaje (De la mano hacia la igualdad) es la participación de los clubs y asociaciones que aportan su propio acto al programa final.

La programación incluye música (concierto de Santa Cecilia, día 1), el cine (Turno de guardia, día 3), teatro (Una miqueta més, de Huit Teatre, día 4), premios del concurso de carteles (día 5), deporte (En marxa per la dona, solidaria con la lucha contra el cáncer), charlas (Todo sobre tocados, con el Col·lectiu de Dones, día 10) conferencias (Medicina emocional, a cargo de Tyrius, día 11), taller de cocina (día 23), taller de movimiento consciente (día 25) y dos actividades a cargo de Club de Historia: la tertulia Mujeres que se atrevieron a soñar y la charla Las mujeres que miraban las estrellas (días 12 y 26).

Todas las actividades son gratuitas excepto la marcha solidaria, donde los 5 euros de inscripción van destinados íntegramente al Incliva y la lucha contra el cáncer.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Domingo 1, Casa de Cultura, 12 horas:

Concierto del CMI Santa Cecilia de Puçol

Martes 3, Casa de Cultura, 19 horas:

Cine: Turno de guardia

Miércoles 4, Casa de Cultura, 17.45 horas:

Inauguración oficial a cargo de la alcaldesa

Una miqueta més, de Huit Teatre

(dos sesiones: 18 y 20 horas)

Jueves 5, Casa de Cultura, 19 horas:

Premios concurso carteles y galardón És Dona.

Amenizados por el dueto de cuerda y Sones de mujer

Al finalizar, chocolate

Domingo 8, plaza Comunitat Valenciana, 10.30 horas:

En marcha por la Mujer, carrera a beneficio de la lucha contra el cáncer

Domingo 8, Casa de Cultura, 19 horas:

Teatro: Charlas de azucarillo.

Martes 10, La Barraca, 18 horas:

Charla Todo sobre tocados, con el Col·lectiu de Dones

Al finalizar, chocolate

Miércoles 11, La Barraca, 17.30 horas:

Conferencia Medicina emocional, con Mujeres Tyrius

Al finalizar, merienda

Jueves 12, Casa de Cultura, 19 horas:

Tertulia Mujeres que se atrevieron a soñar, a cargo del Club de Historia Puçol

Lunes 23, La Barraca, 18 horas:

Taller de cocina, a cargo de Bienestar Social

Miércoles 25, Bienestar Social, 18 horas:

Taller Movimiento consciente

Jueves 26, La Barraca, 19.30 horas:

Charla Las mujeres que miraban las estrellas, a cargo del Club de Historia Puçol.