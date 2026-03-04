Paterna refuerza la limpieza y el mantenimiento del espacio público con la recogida de frutos de árboles urbanos

El Ayuntamiento de Paterna, a través de la empresa municipal GESPA, ha concluido la campaña anual de recogida de frutos del arbolado urbano, una actuación que se ha desarrollado durante los últimos meses en todo el término municipal con el objetivo de reforzar el mantenimiento y la limpieza del espacio público.

La intervención se ha organizado por fases conforme al calendario habitual de mantenimiento. Entre octubre y diciembre, los trabajos se centraron en la retirada de otros frutos ornamentales como dátiles, olivos y algarrobas mientras que entre enero y febrero las actuaciones se han focalizado en la recogida de la naranja ornamental, periodo en el que se concentra una mayor caída del fruto en la vía pública.

Prevenir incidencias

La Teniente de Alcalde de Fomento y Gestión de la Ciudad, Mercedes Navarro, ha explicado que “la recogida de frutos es una campaña que realizamos cada año de forma planificada para prevenir incidencias en la vía pública y mantener nuestras calles en las mejores condiciones. Cuidar el espacio público es una tarea constante y forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la limpieza, la seguridad y la calidad urbana de Paterna”.

Actualmente, la ciudad cuenta con alrededor de 500 naranjos ornamentales, concentrados principalmente en la zona centro y La Canyada, aunque la actuación se ha extendido al conjunto de barrios y zonas verdes del municipio. Los trabajos se han priorizado en áreas con mayor tránsito peatonal y proximidad a equipamientos públicos.

Naranja ornamental

Navarro también ha señalado que la recogida de la naranja ornamental se ha realizado de forma manual, al considerarse la opción más adecuada a las condiciones urbanas de Paterna, caracterizadas por alineaciones de arbolado en aceras, presencia de alcorques y tránsito continuo en zonas residenciales y comerciales. “Este sistema permite intervenir con mayor precisión y seguridad en el entorno urbano”, ha añadido.

La campaña ha tenido un marcado carácter preventivo y de refuerzo de la limpieza urbana, ya que la acumulación de fruta en aceras y calzadas puede generar suciedad y riesgo de resbalones, especialmente en episodios de lluvia o humedad. Por ello, los trabajos se han coordinado con el servicio de limpieza viaria para garantizar el adecuado estado del espacio público.

Gestión planificada

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Paterna reafirma su compromiso con una gestión planificada del arbolado urbano, basada en criterios de prevención, limpieza y servicio público.