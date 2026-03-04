El PP eleva la presión para que el Gobierno acelere la reparación de los cuarteles de la Guardia Civil en la zona cero de la dana

Paiporta ha vuelto a situarse este martes en el foco político a cuenta de la reconstrucción pendiente tras la dana. La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha desplazado a la localidad para visitar el cuartel de la Guardia Civil y reunirse con representantes de la Benemérita, en un acto en el que el PP ha exigido al Gobierno que “se ponga las pilas” y convierta la reparación de estas instalaciones en una prioridad.

Desde el PP insisten en que se trata de una competencia estatal y advierten de que “la incapacidad para gobernar” del Ejecutivo “no puede tener como consecuencia la paralización” de unas obras que consideran “tan necesarias”, cuando ya ha pasado más de un año desde la catástrofe. Además, Gamarra ha subrayado que “esta situación no es nueva, lo denunciamos en el Congreso de los Diputados hace cerca de un año y eso provocó que se iniciaran las obras de por ejemplo esta casa cuartel; pero se está demorando y, según los propios guardias civiles, están prestando servicio a la ciudadanía en unas condiciones inapropiadas”.

“No es reconstrucción, es paralización”

El diagnóstico más duro lo ha puesto sobre la mesa la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que asegura que lo que se vive en varios puntos de la zona afectada no es un proceso de recuperación, sino un bloqueo. En la visita han participado el representante de la asociación en el Consejo de la Guardia Civil, Francisco Larios, quien ha descrito el encuentro como "un toque de atención" por el "abandono" que, según AEGC, están sufriendo los agentes del puesto de Paiporta.

AEGC ha detallado una cadena de deficiencias: en Paiporta, el centro de detención sigue sin estar operativo, varias unidades han tenido que apoyarse en dependencias municipales y la Intervención de Armas llegó a prestar servicio en un furgón a las puertas del acuartelamiento, además de no haberse restablecido “la totalidad de los servicios” en las viviendas.

En Alfafar

En Alfafar, la asociación recuerda que se ubica el único centro de detención operativo de la zona, lo que ha incrementado la carga de custodia y traslados, y denuncia que aún no se ha rehabilitado el aparcamiento subterráneo.

La situación en Utiel

Y en Utiel la situación es “alarmante”, según AEGC: un edificio ya muy deteriorado antes de la dana quedó aún peor tras el agua y, “transcurrido un año”, todavía no existe proyecto para un nuevo acuartelamiento, obligando a efectivos de seguridad ciudadana y Seprona a trabajar en dependencias municipales de 40 metros cuadrados.

La Diputación entra para “paliar la inacción”

En su intervención, Gamarra ha contrapuesto esta situación con la actuación de la Diputación de València, que está financiando mejoras en cuarteles pese a no ser su competencia. Según el PP, la vicepresidenta segunda y secretaria general provincial, Reme Mazzolari, ha explicado que la institución ya ha destinado 590.000 euros a rehabilitar cuarteles y prevé superar los 1,2 millones este año. Para Mazzolari el cuartel de Paiporta “simboliza la inacción del Gobierno y su falta de implicación en la reconstrucción”.

AEGC, por su parte, insiste en que la rehabilitación debe ser “al 100%” por un doble motivo: el bienestar de las familias que residen en estas instalaciones y la necesidad de prestar servicio “en condiciones dignas” a la ciudadanía.

Finalmente, Gamarra, ha pedido que Sánchez “deje de atender única y exclusivamente a sus socios para permanecer en el poder y empiece a trabajar por y para los españoles”. En este sentido, ha defendido, "se necesita más ley, más medios y más protección para aquellos que nos protegen. Estas son las líneas de Feijóo para impulsar una España más segura y para ello a los primeros que tenemos que proteger son a aquellos que nos sirven, no solo con los efectivos suficientes, deficitarios en la provincia de Valencia, sino también con los medios materiales como las casas cuartel”.

Con la visita a Paiporta, el PP busca convertir el estado de los cuarteles dañados por la dana en un termómetro de la reconstrucción: una cuestión que, además de obra pública, afecta de lleno a la seguridad ciudadana en los municipios más castigados y a la capacidad operativa diaria de los agentes.