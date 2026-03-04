Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca ReginaLluvia ValenciaFallas vientoFuerzas ArmadasValencia CFVuelos internacionalesMolestias el RomaníPrecio gasóleoMurciélagos SaforOfrenda horarios
instagramlinkedin

Seguridad Ciudadana

Los robos con violencia e intimidación caen un 42,9 % en Quart de Poblet durante el año 2025

La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, atribuye la mejora de la seguridad en 2025 a las políticas de prevención y coordinación, con una caída notable en delitos como robos con violencia

Los delitos graves y riñas tumultuarias descienden un 31,3 por ciento en el último año, mientras que los hurtos se reducen un 13,6 por ciento

La alcaldesa, Cristina Mora, en la reunión de seguimiento con la Policía Nacional y la Policía Local de Quart de Poblet

La alcaldesa, Cristina Mora, en la reunión de seguimiento con la Policía Nacional y la Policía Local de Quart de Poblet / A. Q.

Cèsar Garcia Aleixandre

Cèsar Garcia Aleixandre

Quart de Poblet

Quart de Poblet cerró 2025 con un descenso de la criminalidad convencional del 3,6 % respecto al año anterior, según las estadísticas oficiales de infracciones penales publicadas por el Ministerio del Interior y analizadas en una reunión de coordinación entre el Ayuntamiento y los cuerpos policiales.

El balance se abordó en un encuentro de seguimiento encabezado por la alcaldesa, Cristina Mora, junto al comisario de la Policía Nacional de Quart de Poblet-Manises, Ricardo González, y el intendente de la Policía Local, Carlos García Bujeda. En ese marco, la alcaldesa subrayó que los datos “reflejan que el nuestro es un municipio seguro” y atribuyó los resultados a las políticas de prevención, proximidad y coordinación.

Caen los delitos con mayor impacto

Entre los indicadores más destacados figura la caída de los robos con violencia e intimidación, que bajan un 42,9 %, uno de los delitos que más condiciona la percepción ciudadana. También descienden un 31,3 % los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, otro apartado ligado a conflictos en la vía pública.

En el ámbito de la delincuencia contra el patrimonio, el municipio registra un descenso del 13,6 por ciento en las sustracciones de vehículos. En cuanto a los hurtos, el documento sitúa una reducción del 0,8 % (con tendencia de contención).

Golpe al tráfico de drogas y "cero" homicidios

Uno de los datos más llamativos del año es la bajada del 80 % en los delitos de tráfico de drogas, que el consistorio vincula al refuerzo de la coordinación y a actuaciones específicas contra esta actividad. Además, el balance recoge cero casos de homicidios consumados y en grado de tentativa en 2025, un dato especialmente relevante.

Más cámaras y medios para consolidar la tendencia

El Ayuntamiento sostiene que los resultados responden al trabajo preventivo y a la presencia policial en los barrios y espacios públicos, y avanza que se reforzará la estrategia con la ampliación de la red de cámaras de control de tráfico y videovigilancia en “puntos calientes”, además de más medios materiales y tecnológicos.

Noticias relacionadas y más

En paralelo, el documento sitúa a Quart de Poblet por debajo de la evolución autonómica: mientras en el conjunto de la Comunitat Valenciana la criminalidad convencional aumentó un 0,4 por ciento, en Quart bajó ese citado 3,6 %.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las compañías aéreas ya recomiendan a sus clientes solicitar cambios de fecha o el reembolso de los billetes ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio
  2. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  3. El Valencia CF y el Ayuntamiento ganan el litigio a Libertad VCF: el Nou Mestalla será legal tras el fallo judicial
  4. Vecinos de El Romaní denuncian que llevan 'un mes sin dormir' por los reductores de velocidad de la carretera
  5. Aplazado el acto fallero de las Fuerzas Armadas por segundo año consecutivo
  6. El Gremio de Artistas Falleros pedirá paralizar la plantà ante lluvias o vientos para garantizar la seguridad
  7. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  8. El transporte por carretera prevé que el gasóleo podría encarecerse más de 20 céntimos

La exposición Memoria feminista en Burjassot ilustra el 8M y conmemora el 20 aniversario de Espai Dona

La exposición Memoria feminista en Burjassot ilustra el 8M y conmemora el 20 aniversario de Espai Dona

Sueca incorpora a su patrimonio una colección de 170 piezas de arte morisco

Sueca incorpora a su patrimonio una colección de 170 piezas de arte morisco

El Ayuntamiento de València licita por 185.000 euros la elaboración de una réplica de le Reial Senyera

El Ayuntamiento de València licita por 185.000 euros la elaboración de una réplica de le Reial Senyera

Bocairent completa una gran faja de seguridad en una zona de la sierra de Mariola afectada por el incendio de 1994

Bocairent completa una gran faja de seguridad en una zona de la sierra de Mariola afectada por el incendio de 1994

De l’Eixample a Benicalap: el mapa de las reformas y reparaciones en Valencia, según Cronoshare

De l’Eixample a Benicalap: el mapa de las reformas y reparaciones en Valencia, según Cronoshare

La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera

La col·lecció d’Amparo Fabra que es pot veure en el centre de València: història, disseny i tradició fallera

Un estudio revela cómo activar neuronas específicas acelera la extinción del miedo en ratones

Un estudio revela cómo activar neuronas específicas acelera la extinción del miedo en ratones
Tracking Pixel Contents