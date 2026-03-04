Seguridad Ciudadana
Los robos con violencia e intimidación caen un 42,9 % en Quart de Poblet durante el año 2025
La alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora, atribuye la mejora de la seguridad en 2025 a las políticas de prevención y coordinación, con una caída notable en delitos como robos con violencia
Los delitos graves y riñas tumultuarias descienden un 31,3 por ciento en el último año, mientras que los hurtos se reducen un 13,6 por ciento
Quart de Poblet cerró 2025 con un descenso de la criminalidad convencional del 3,6 % respecto al año anterior, según las estadísticas oficiales de infracciones penales publicadas por el Ministerio del Interior y analizadas en una reunión de coordinación entre el Ayuntamiento y los cuerpos policiales.
El balance se abordó en un encuentro de seguimiento encabezado por la alcaldesa, Cristina Mora, junto al comisario de la Policía Nacional de Quart de Poblet-Manises, Ricardo González, y el intendente de la Policía Local, Carlos García Bujeda. En ese marco, la alcaldesa subrayó que los datos “reflejan que el nuestro es un municipio seguro” y atribuyó los resultados a las políticas de prevención, proximidad y coordinación.
Caen los delitos con mayor impacto
Entre los indicadores más destacados figura la caída de los robos con violencia e intimidación, que bajan un 42,9 %, uno de los delitos que más condiciona la percepción ciudadana. También descienden un 31,3 % los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, otro apartado ligado a conflictos en la vía pública.
En el ámbito de la delincuencia contra el patrimonio, el municipio registra un descenso del 13,6 por ciento en las sustracciones de vehículos. En cuanto a los hurtos, el documento sitúa una reducción del 0,8 % (con tendencia de contención).
Golpe al tráfico de drogas y "cero" homicidios
Uno de los datos más llamativos del año es la bajada del 80 % en los delitos de tráfico de drogas, que el consistorio vincula al refuerzo de la coordinación y a actuaciones específicas contra esta actividad. Además, el balance recoge cero casos de homicidios consumados y en grado de tentativa en 2025, un dato especialmente relevante.
Más cámaras y medios para consolidar la tendencia
El Ayuntamiento sostiene que los resultados responden al trabajo preventivo y a la presencia policial en los barrios y espacios públicos, y avanza que se reforzará la estrategia con la ampliación de la red de cámaras de control de tráfico y videovigilancia en “puntos calientes”, además de más medios materiales y tecnológicos.
En paralelo, el documento sitúa a Quart de Poblet por debajo de la evolución autonómica: mientras en el conjunto de la Comunitat Valenciana la criminalidad convencional aumentó un 0,4 por ciento, en Quart bajó ese citado 3,6 %.
