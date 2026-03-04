Los robos con violencia e intimidación caen un 42,9 % en Quart de Poblet durante el año 2025

Quart de Poblet cerró 2025 con un descenso de la criminalidad convencional del 3,6 % respecto al año anterior, según las estadísticas oficiales de infracciones penales publicadas por el Ministerio del Interior y analizadas en una reunión de coordinación entre el Ayuntamiento y los cuerpos policiales.

El balance se abordó en un encuentro de seguimiento encabezado por la alcaldesa, Cristina Mora, junto al comisario de la Policía Nacional de Quart de Poblet-Manises, Ricardo González, y el intendente de la Policía Local, Carlos García Bujeda. En ese marco, la alcaldesa subrayó que los datos “reflejan que el nuestro es un municipio seguro” y atribuyó los resultados a las políticas de prevención, proximidad y coordinación.

Caen los delitos con mayor impacto

Entre los indicadores más destacados figura la caída de los robos con violencia e intimidación, que bajan un 42,9 %, uno de los delitos que más condiciona la percepción ciudadana. También descienden un 31,3 % los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, otro apartado ligado a conflictos en la vía pública.

En el ámbito de la delincuencia contra el patrimonio, el municipio registra un descenso del 13,6 por ciento en las sustracciones de vehículos. En cuanto a los hurtos, el documento sitúa una reducción del 0,8 % (con tendencia de contención).

Golpe al tráfico de drogas y "cero" homicidios

Uno de los datos más llamativos del año es la bajada del 80 % en los delitos de tráfico de drogas, que el consistorio vincula al refuerzo de la coordinación y a actuaciones específicas contra esta actividad. Además, el balance recoge cero casos de homicidios consumados y en grado de tentativa en 2025, un dato especialmente relevante.

Más cámaras y medios para consolidar la tendencia

El Ayuntamiento sostiene que los resultados responden al trabajo preventivo y a la presencia policial en los barrios y espacios públicos, y avanza que se reforzará la estrategia con la ampliación de la red de cámaras de control de tráfico y videovigilancia en “puntos calientes”, además de más medios materiales y tecnológicos.

En paralelo, el documento sitúa a Quart de Poblet por debajo de la evolución autonómica: mientras en el conjunto de la Comunitat Valenciana la criminalidad convencional aumentó un 0,4 por ciento, en Quart bajó ese citado 3,6 %.