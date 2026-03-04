La escultora Maribel Martínez Esteso, Premio Mujer Atenea 2026, celebra tres décadas de dedicación al arte en Torrent

Torrent vivió en la noche de ayer una emotiva gala con motivo de la entrega del Premio Mujer Atenea 2026, un reconocimiento con el que la ciudad distingue cada año a mujeres referentes por su trayectoria y su contribución a la sociedad. La escultora y ceramista torrentina Maribel Martínez Esteso fue nombrada Premio Mujer Atenea 2026 el pasado 16 de febrero por el Consell de la Dona de Torrent, y en esta edición ha recibido el galardón en reconocimiento a más de tres décadas de dedicación al arte y a su compromiso cultural y social.

El acto se celebró en el EMAT (Espai Metropolità d’Art de Torrent) y reunió a numerosas autoridades y representantes de la sociedad torrentina. Entre los asistentes se encontraban la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, la concejala de Mujer, Amparo Chust, miembros del equipo de gobierno, de la corporación municipal, la Fallera Mayor de Torrent, representantes de los Moros y Cristianos, los comisarios jefe de la Policía Local y de la Policía Nacional de Torrent, el jefe de Protección Civil, así como representantes del tejido asociativo y cultural de la ciudad, entre otros.

La gala recuperaba así una tradición especialmente significativa para Torrent tras el paréntesis del pasado año, cuando los actos no pudieron celebrarse debido a las alertas y avisos por inclemencias meteorológicas y el temporal de marzo.

La cantante torrentina Verónica Avellán abrió el acto. / A.T.

La ceremonia fue conducida por la periodista Manu Ríos, quien dio la bienvenida a los asistentes destacando el significado de estos premios como un reconocimiento al talento femenino de la ciudad y recordando que la voz de las mujeres representa pensamiento, emoción y liderazgo en la sociedad.

El acto se abrió con la actuación de la cantante torrentina Verónica Avellán, que ofreció un recorrido musical cargado de sensibilidad y fuerza interpretativa. La artista interpretó varias piezas que emocionaron al público asistente y que marcaron el inicio de una gala dedicada a reconocer el talento y la trayectoria de las mujeres.

El espíritu de Atenea y el valor de los oficios

Tras la actuación musical, la presentadora introdujo el significado simbólico del Premio Mujer Atenea, inspirado en la diosa griega de la sabiduría, protectora de las ciudades y de los oficios. Una figura que representa la inteligencia aplicada, la creatividad y la capacidad de construir con visión y perseverancia.

En este contexto se destacó la relación entre el espíritu de Atenea y el oficio de la cerámica, recordando que modelar la arcilla ha sido uno de los primeros gestos de la civilización y que la creación artística exige talento, paciencia y constancia.

Amparo Chust: “Las mujeres son el eje fundamental de nuestra sociedad”

Antes de la entrega del galardón intervino la concejala de Administración, Información y Mujer, Amparo Chust, quien puso en valor el significado del premio y el papel de las mujeres en la sociedad.

Durante su intervención destacó que el Premio Atenea simboliza el compromiso de Torrent con la igualdad y con el reconocimiento del talento femenino, “hoy materializamos un reconocimiento a una mujer trabajadora, artista, empresaria y madre que ha sabido dirigir su propia vida con determinación y constancia. Las mujeres son el eje fundamental de esta sociedad y referentes en todos los ámbitos de la vida.”

Chust subrayó también que la Semana de la Mujer es un momento para reivindicar los avances alcanzados y seguir trabajando por un futuro de mayores oportunidades. “Aunque ha sido un camino difícil, el futuro para nuestras hijas y para todas las mujeres será cada vez más grande. Desde la Casa de la Dona seguiremos trabajando para acompañar ese camino y para que cada mujer pueda desarrollar su proyecto vital”, destacó Chust.

La concejala concluyó su intervención felicitando a la galardonada y reconociendo a todas las mujeres que, con su esfuerzo cotidiano, contribuyen a construir una sociedad más justa.

Tras la intervención institucional, se proyectó un vídeo dedicado a la trayectoria de Maribel Martínez, antes de proceder a la entrega del galardón.

El premio. / A.T.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, subió al escenario para hacer entrega del premio a la escultora, acompañada por la concejala Amparo Chust. El reconocimiento materializa más de treinta años de dedicación al arte de la cerámica, disciplina en la que la artista ha desarrollado una obra centrada en el volumen, la escultura y la exploración simbólica de la forma.

Maribel Martínez ha trabajado durante décadas con la arcilla como medio de expresión, investigando tanto en esculturas como en murales cerámicos y piezas de gran formato. Entre sus creaciones más reconocidas destaca su serie de meninas contemporáneas, reinterpretaciones escultóricas de esta figura clásica desde un lenguaje artístico personal. En la actualidad, además, se encuentra trabajando en un mural cerámico de gran formato destinado a Arabia Saudí. Su obra se caracteriza por el uso del gres, el modelado manual y la búsqueda de una estética vinculada a la naturaleza, la memoria y las raíces.

Maribel Martínez: “No dejéis de creer, no dejéis de crear”

Visiblemente emocionada, la artista agradeció el reconocimiento recibido y quiso compartir el premio con todas las personas que han formado parte de su trayectoria vital

Martínez declaró, “soy una mujer de taller, de manos manchadas de barro, de trabajar más que de hablar. Recibo este reconocimiento con enorme gratitud y todavía estoy intentando asimilarlo.”

Durante su discurso destacó que su trayectoria ha sido fruto del esfuerzo y de la perseverancia, “este premio habla de constancia, del trabajo del día a día, de crear, cuidar y volver a empezar. Los caminos no siempre son cómodos, compaginamos familia, empresa y responsabilidades, pero seguimos adelante.”

La escultora estableció también una metáfora entre el proceso creativo de la cerámica y la vida, “el barro necesita agua y necesita tiempo, pero también necesita el fuego. El fuego no destruye la pieza, la transforma y la hace más fuerte. Eso es lo que muchas mujeres hacen cada día en sus vidas.”

Martínez quiso dedicar el premio a su familia, a sus amigos y a todas las personas que la han acompañado a lo largo de su carrera, “este reconocimiento lo comparto con todas las personas que caminan a mi lado. Con mi familia, mis hijos, mis nietos y con todos los que han confiado en mí desde el principio. Solo puedo decir dos palabras: creer y crear. No dejéis de creer, no dejéis de crear”.

Amparo Folgado: “Torrent se siente orgullosa de reconocer a una mujer como Maribel”

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, cerró el acto destacando la figura de la galardonada y el valor de su trayectoria artística, “Maribel es una mujer que ha sabido moldear y modelar su vida con la misma sensibilidad con la que trabaja el barro. Durante más de veinticinco años ha demostrado que el arte también se construye desde la constancia, la humildad y el compromiso.”

La alcaldesa subrayó que la escultora representa plenamente los valores del Premio Mujer Atenea, “sus manos son capaces de modelar no solo obras de arte, sino también emociones, experiencias y vínculos humanos. Maribel representa perfectamente el espíritu de Atenea: la inteligencia que crea, la sensibilidad que transforma y la capacidad de construir belleza”.

El acto se celebró en el EMAT (Espai Metropolità d’Art de Torrent) . / A.T.

Folgado, ha destacado durante su intervención el simbolismo especial de esta edición, al coincidir por primera vez la entrega del galardón con el reconocimiento a una trayectoria artística femenina en el Espai Metropolità d’Art de Torrent (EMAT), “no es casualidad que este año el Premio Mujer Atenea se entregue en el EMAT y reconozca precisamente a una artista. Es la primera vez que este espacio dedicado al arte acoge y concede este galardón a la trayectoria artística de una mujer, y lo hace con una creadora que representa perfectamente el talento, la sensibilidad y la capacidad de transformar la materia en cultura”.

Folgado concluyó destacando el orgullo de la ciudad por contar con referentes culturales como la artista torrentina, “Torrent tiene que sentirse muy orgullosa de reconocer a una mujer como Maribel Martínez, una artista que ha sabido convertir el barro en arte y su vida en ejemplo.”

La gala concluyó con un mensaje que recordó el significado profundo de estos premios: reconocer el talento, el esfuerzo y la aportación de las mujeres a la sociedad.

El Premio Mujer Atenea se consolida así como uno de los reconocimientos más emblemáticos de Torrent dentro de la programación de la Semana de la Dona, destacando cada año a mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo cultural, social y humano de la ciudad.

Con este homenaje, Torrent ha reconocido en Maribel Martínez a una creadora que ha sabido transformar la tierra en arte y convertir la constancia en una trayectoria ejemplar.