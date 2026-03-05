8M
Alfafar conmemora el 8 de marzo con una amplia programación por la igualdad
El Ayuntamiento de Alfafar presenta una agenda de actividades para celebrar el Día Internacional de la Mujer, incluyendo campañas, obras de teatro y una marcha por la igualdad.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Alfafar ha organizado una completa programación de actividades durante los meses de febrero y marzo bajo el lema “Les Dones Parlen”, con el objetivo de visibilizar, reivindicar y fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres.
La programación arranca con propuestas culturales, educativas y participativas dirigidas a todos los públicos. Entre ellas destaca la campaña participativa a pie de calle “Les dones parlen: plantem igualtat”, que se desarrollará de 10 a 14 horas los días 3 y 13 de marzo en la Plaza Poeta Miguel Hernández, y los días 6 y 10 de marzo en la Plaza del Ayuntamiento de Alfafar.
Teatro
El calendario incluye también diversas representaciones teatrales, como “Volando voy” (que tuvo lugar el 23 de febrero a las 18:00 h en el Centro Municipal de Mayores Las Palmeras), “Yo cuento, tú cuentas”( programado para el 3 y 6 de marzo, en centros escolares en Ameba Teatre) y “Yo madre”, de la artista Débora Pascual, que tendrá lugar el viernes 13 de marzo a las 18:00 h en la Sala Ventura Alabau.
El jueves 12 de marzo se celebrará la Marcha a pie por la igualdad, con salida a las 10:00 h desde la Plaza del Ayuntamiento y final en el local de la Asociación Andaluza Barrio Orba, donde se ofrecerá chocolate con churros.
Acto central
El acto central tendrá lugar este viernes, 6 de marzo, con el Acto institucional y Gala Alfafar en Igualtat en la Plaza del Ayuntamiento. La jornada incluirá a las 12:00 h la performance “Les dones parlen” y, a las 12:30 h, la lectura del manifiesto. Posteriormente, se celebrará la Gala Alfafar en Igualtat, con salida en autobús a las 13:30 h, comida a las 14:30 h en la Masía de las Estrellas y entrega de premios a las 16:00 h.
Asimismo, el domingo 8 de marzo, a las 12:00 h, el Centro Instructivo Musical de Alfafar acogerá el Concierto en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con la colaboración de CIMA.
Charla
La programación se completa con la charla “De oruga a mariposa: cultivando la autoestima”, que se celebrará el miércoles 25 de marzo a las 17:30 h en la Sala Ventura Alabau, impartida por Amparo Palau, de la Federación Amas de Casa Tyrius.
Con esta iniciativa, Alfafar reafirma su implicación con la igualdad de género y la construcción de una sociedad más justa, participativa e inclusiva. La concejala de Igualdad, Noelia Moreno Luján, describe que esta programación busca dar voz a las mujeres, reconocer su papel en la sociedad y seguir avanzando hacia una igualdad real entre mujeres y hombres desde la participación y la sensibilización de toda la ciudadanía.
