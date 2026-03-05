Burjassot entrega los premios “Dones amb Iniciativa” al emprendimiento por el Día Internacional de la Mujer

Dentro de las actividades alrededor del Día Internacional de la Mujer, el teatro de la Casa de Cultura de Burjassot acogió el miércoles al atardecer la gala de entrega de premios “Dones amb Iniciativa”, que el Ayuntamiento, a través de las Concejalías de Igualdad y de Comercio con la colaboración de la empresa pública Cemef, concede a aquellas vecinas más significadas por su dedicación y trabajo en el sector comercial y el de servicios.

Este año la corporación municipal galardonó la labor emprendedora de 10 trabajadoras: Lourdes Amblar Calvo, florista; Alba Muñoz Amblar, psicóloga y logopeda; Noelia Faus Pardo, psicóloga; María Dolores de Lamo Silvestre, peluquera; Marisa Catalán Martínez, fisioterapeuta, junto con sus socias psicólogas del centro IMAR Fisio; Cristina Algarra Goosnan, psicóloga; Elena Callejas Giménez, fisioterapeuta; María Magdalena Dinga, al frente del Bar Casa de Cultura; Marta Peula López, del Horno Pastelería Trigo y Cacao, y Kerenia Sánchez Arbaoláez, al frente del bar PonKfé.

En presencia de numerosos representantes del tejido asociativo de la ciudad, las mujeres galardonadas recibieron de manos del alcalde de Burjassot, Rafa García, y de la concejala de Comercio, Rosa Coca, el preciado ‘socarrat’ de “Dones amb Iniciativa”, obra del ceramista Vicent Espinosa Carpio. Como se dijo en la presentación del acto, con este reconocimiento, el Consistorio “reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, visibilizando el talento femenino y, al mismo tiempo, apoyando el tejido empresarial local”.