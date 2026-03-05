Burjassot limita a 90dB las emisiones sonoras en eventos falleros y restringe el uso de petardos

La fiesta fallera está presente ya en las calles de Burjassot. Tradición, monumentos, pólvora…todo tendrá cabida en los días grandes del municipio que va a vivir con intensidad y respeto la fiesta de todas y todos los valencianos.

Para que dichos días se vivan con la hermandad que los caracteriza, y pensando siempre en la ciudadanía, en su seguridad y en la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia acústica, el Ayuntamiento de Burjassot ha hecho público su Bando Fallero en el que recoge la limitación de las emisiones sonoras en eventos al aire libre a 90dB. Asimismo, también se establece una restricción en el uso de truenos detonantes, de 02.00 a 07.30 horas y la recomendación de no disparar artificios pirotécnicos de 09.00 a 10.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas pensando en el bienestar de la ciudadanía y de los animales de compañía del municipio.

Para garantizar la limitación de las emisiones sonoras, el consistorio ha adquirido un sistema integral de limitación, control, registro y gestión acústica municipal que se pondrá en marcha durante los eventos al aire libre de las fiestas falleras pero que se implantará también después en otro tipo de eventos, como las fiestas patronales. Concretamente, a cada una de las 13 comisiones falleras de nuestro municipio se le facilitará la instalación de uno de los limitadores calibrados y homologados que serán controlados mediante app y personal encargado de velar por el cumplimiento de la norma acústica.

Con ello, se limita a 90 decibelios las emisiones sonoras al aire libre generadas en actividades musicales, eventos y establecimientos sujetos a control municipal. Cada evento al aire libre será objeto de uso del limitador y se calibrará para cada ocasión. Asimismo, el Ayuntamiento de Burjassot contará con sonómetros para medir esas emisiones y comprobar que los limitadores están funcionando correctamente.

Tal y como se ha señalado, en el Bando Fallero, en Ayuntamiento recomienda no disparar artificios pirotécnicos en los horarios de 09.00 a 10.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas para respetar el descanso vecinal y el bienestar animal ya que son muchos los animales de compañía los que sufren con el sonido de los petardos. Asimismo, se recomienda evitar la ambientación musical en las zonas de actividades y carpas en el horario comprendido entre las 15.00 y las 17.00 horas.

Carpas a partir de este viernes

Las carpas estarán en las calles de Burjassot a partir del viernes 6 de marzo, retirándose el viernes 20 de marzo, quedando la vía pública limpia de restos de fallas y habilitado el paso.

En el caso de los horarios de las verbenas populares y discomóviles en la vía pública, siempre debidamente autorizadas, los horarios de finalización de los mismos será, el sábado 7 de marzo a las 03.00 horas del día siguiente y, del 14 al 18 de marzo, a las 04.00 horas del día siguiente al inicio de las mismas.

El texto también recoge la prohibición del disparo de petardos por particulares de las clases no autorizadas por la legislación vigente, prohibición que se hace extensiva para las clases autorizadas cuando se altere la tranquilidad de particulares y viandantes de la vía pública. La Policía Local podrá decomisar o retirar dichos petardos y denunciar a las personas infractoras.