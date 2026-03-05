El centro de salud de Catarroja estrena nuevas consultas y retoma el servicio de Radiología, tras culminar la segunda fase de las obras de ampliación y reforma que la Conselleria de Sanidad está acometiendo en el centro.

En concreto, ha concluido la dotación e instalación de los equipos y materiales necesarios para la puesta en funcionamiento de la actividad asistencial en la zona del edificio antiguo ya reformada. Esta actuación, junto con las obras de ampliación ya están ejecutadas, supone una inversión global superior a los 8 millones de euros para modernizar y adaptar las instalaciones a las necesidades asistenciales actuales.

La culminación de esta fase ha permitido la apertura de un total de 1.500 metros cuadrados adicionales que se corresponden con 12 consultas de Medicina y de Enfermería, 1 sala de Radiodiagnóstico, 2 consultas de Trabajo Social y 3 consultas de Salud Mental. Además, se ha instalado un nuevo mostrador en la planta baja y están en funcionamiento una sala de tarjeta SIP, la sala de extracciones y la sala de juntas.

Sala de radiología

En cuanto a la sala de Radiología, que cuenta con un nuevo equipo de radiología digital, ha comenzado a dar servicio desde el 2 de marzo, en horario de mañana y tarde, lo que evita a los pacientes tener que desplazarse al Hospital La Fe y acerca las pruebas diagnósticas a la ciudadanía.

El centor de salud de Catarroja cuenta con nuevas consultas. / Redacción Levante-EMV

Retirada de módulos provisionales

Cabe destacar que, con la finalización de esta fase de las obras y la apertura de las nuevas consultas, la conselleria ha procedido a la retirada de los módulos provisionales que se instalaron frente el centro sanitario y en los que se ha prestado atención sanitaria a la población.

En la actualidad el centro de salud de Catarroja cuenta con un total de 84 profesionales de diferentes categorías -personal de medicina, enfermería, pediatras, matronas, odontólogos e higienista dental, trabajadores sociales, matronas, técnicos de radiodiagnóstico, celadores, TCAES y auxiliares administrativos-, además de los veterinarios de salud pública.

En la fase final se trasladarán los fisioterapeutas y el personal de la Unidad de Conductas Adictivas, la Unidad de Salud Mental y la Unidad de Salud Sexual y Reproductiva.

Las obras concluirán antes del verano de 2026

Actualmente se está finalizando la obra de rehabilitación de la última fase del centro, con una superficie de 1.700 metros cuadrados y con un total de 22 nuevas consultas, que incluyen el Área de Urgencias (Punto de Atención Continuada) con 5 consultas, una sala de observación y sala de vitales, 8 consultas de Medicina y de Enfermería de Atención Primaria, 2 consultas de Odontología, 7 consultas de Salud Mental y Salud Sexual y Reproductiva.

Está previsto que estas actuaciones pendientes concluyan antes del verano de 2026, momento en el que el centro de salud de Catarroja funcionará a pleno rendimiento para atender a cerca de 30.000 pacientes con unas instalaciones renovadas, accesibles y dotadas con equipamiento de última generación.

Las actuaciones comenzaron en 2019 y se han desarrollado en dos líneas: por un lado, la ampliación del edificio, ya finalizada y en funcionamiento, que ha incrementado la superficie en más de 2.300 metros cuadrados; por otro, la reforma y rehabilitación del inmueble original, de más de 3.200 metros cuadrados.

Cabe destacar que el centro fue uno de los más afectados por las inundaciones del pasado 29 de octubre, circunstancia que obligó a realizar una inversión adicional de 2 millones de euros para acometer reparaciones y garantizar la plena operatividad de las instalaciones.