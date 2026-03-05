La exposición de L'ETNO sobre fiestas valencianas llega a Rocafort

Rocafort acoge hasta el próximo 24 de marzo la exposición 'Festes valencianes' de L'ETNO, con una selección de fotografías datadas entre principios y mediados del siglo XX de diez fiestas de la Comunitat Valenciana. San Antonio Abad, Fallas, Semana Santa Marinera, Corpus Christi, Moros y Cristianos, romerías, Misteri d'Elx, Virgen de la Salud y 'Els enfarinats' son los protagonistas de medio centenar de fotografías que muestran la riqueza y complejidad de nuestras fiestas y tradiciones, así como su pasado y su presente, y que desde ayer se exhiben en el vestíbulo de la Casa Bou, sede del Ayuntamiento de Rocafort.

La muestra, que forma parte del programa de exposiciones itinerantes del Museu Valencià d'Etnologia, muestra desde multitudinarias fiestas urbanas hasta celebraciones ancestrales de pueblos del interior, y aborda también los festejos que deben su existencia a un intenso fervor religioso. 'Festes valencianes' se complementa con imágenes actuales de cada una de les fiestas a fin de explicar su evolución a lo largo del tiempo.

Exposiciones itinerantes

Mediante el programa de exposiciones itinerantes, L'ETNO ofrece a los municipios de la provincia la posibilidad de acoger muestras del museo en sus espacios. Así, este programa, que nació hace más de 25 años, tiene por objetivo acercar el patrimonio etnológico y la cultura popular valenciana a todo el territorio de la provincia.

Las propuestas que se ofrecen en el catálogo de exposiciones itinerantes son producciones exhibidas en el museo de la Diputació de València y que se han preparado para itinerar con posterioridad; también se incluyen producciones pensadas desde su inicio para su itinerancia.