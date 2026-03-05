La estación de Catarroja recupera la accesibilidad con la reapertura de sus ascensores tras la dana

Un año y cuatro meses después de que la estación de Catarroja sufriera los graves destrozos provocados por la dana, los ascensores han sido finalmente reparados y ya vuelven a estar en funcionamiento, permitiendo a los usuarios salvar las escaleras y acceder con mayor facilidad a las instalaciones.

Durante todo este tiempo, los problemas de accesibilidad han supuesto una importante barrera para muchas personas, especialmente para quienes tienen movilidad reducida, personas mayores o viajeros con carritos de bebé o equipaje.

Otras opciones

La ausencia de estos elevadores ha dificultado el acceso al tren de Cercanías, obligando a muchos usuarios a buscar alternativas, como el autobús que implica casi tres cuartos de hora más de viaje hasta Valencia, o a enfrentarse a los dos tramos de escaleras para acceder al andén.

No ha sido hasta ahora, 500 días después de los daños ocasionados por el temporal, cuando Adif ha concluido por fin los trabajos de reparación de los ascensores. Con su puesta en marcha, se recupera un elemento clave para garantizar la accesibilidad y la comodidad de los pasajeros que utilizan esta estación en sus desplazamientos diarios.