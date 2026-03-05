Burjassot conmemora el 8M con exposición, teatro y la lectura de un manifiesto por los derechos de las mujeres

Una exposición, una actuación teatral y la lectura del manifiesto copan los últimos actos por el 8M en Burjassot. La muestra 'Memoria feminista en Burjassot' abre sus puertas para conmemorar el 20 aniversario de Espai Dona, el Servicio Integral de Atención a la Mujer municipal.

La inauguración será el próximo viernes 6 de marzo, a las 18.30 h, en la Casa de Cultura y a partir del lunes 9 de marzo, se podrá contemplar en la primera planta del consistorio, en el horario habitual de apertura al público.

La exposición plantea un recorrido visual por cuatro décadas de políticas municipales de igualdad, iniciativas sociales y movilizaciones ciudadanas que han contribuido a consolidar en Burjassot un compromiso firme con los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.

Recorrido en imágenes

A través de 16 paneles temáticos, la muestra recupera imágenes, campañas, programas y momentos que forman parte de la memoria compartida del municipio en su lucha por la consecución de una igualdad real y efectiva: desde los primeros pasos institucionales en materia de igualdad hasta la consolidación de la Semana de la Mujer, la creación del Foro de Participación, el proyecto Dones amb Iniciativa o las múltiples iniciativas contra la violencia de género.

La muestra también pone en valor el papel fundamental del tejido asociativo, del personal técnico municipal y de la ciudadanía, así como el trabajo constante de Espai Dona a lo largo de estas dos décadas, convertido en un referente de atención, prevención y acompañamiento a las mujeres.

Jornada del 8 de marzo

Tras una intensa semana de actividades, Burjassot llega al domingo 8 de marzo con la escena como protagonista de la jornada. El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Igualdad y Feminismo, ha apostado por el teatro profesional y valenciano para articular la mañana del Día Internacional de la Mujer, ofreciendo dos espectáculos gratuitos que precederán y seguirán a la lectura del Manifiesto, que se celebrará a las 12.00 h.

La jornada arrancará a las 11.00 horas, en la Plaza Emilio Castelar, con 'Niñas Rebeldes', un espectáculo para público familiar de Rebombori Cultural. El show que combina el cuentacuentos, la música y los títeres, invita a recorrer las vidas de mujeres extraordinarias, como Ada Lovelace, Amelia Earhart, Frida Kahlo, Hatshepsut, Simone Biles, entre muchas otras, que transformaron la historia desde la ciencia, el arte, el deporte y la imaginación.

A las 12.00 horas, a continuación de la lectura del Manifiesto, la misma plaza de Emilio Castelar acogerá Dominare, de Cia. Maduixa, una pieza de danza contemporánea que aborda, desde el lenguaje del cuerpo, las relaciones de poder y los límites impuestos a las mujeres, a lo largo de la historia.

Con una cuidada puesta en escena y un potente trabajo físico, Dominare es un trabajo de reciente creación que pone el foco en situaciones de abuso a menudo invisibles o normalizadas, interpelando al público tanto como posible víctima como agente activo de estas dinámicas.

Con esta doble cita, Burjassot refuerza su apuesta por el teatro como vehículo de reivindicación y como espacio para visibilizar, desde la cultura, los valores de igualdad.