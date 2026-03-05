La FVMP propone un protocolo municipal ante alertas meteorológicas y ampliar planes de empleo tras la dana

La Comisión de Recuperación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), presidida por el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchis, se ha reunido en Albal para evaluar el avance de las actuaciones en los municipios afectados por la DANA y reforzar la coordinación entre administraciones.

En la sesión han participado representantes municipales de las localidades afectadas, la presidenta de la FVMP y alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, y el comisionado de la Generalitat Valenciana para la Recuperación, Raúl Mérida.

Durante el encuentro, la comisión ha planteado diversas propuestas que serán trasladadas a la Junta de Portavoces de la FVMP para su valoración, entre ellas impulsar un protocolo de actuación municipal ante distintos niveles de alerta meteorológica, coordinado con el Centro de Coordinación de Emergencias, el 112 y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Asimismo, se ha propuesto solicitar la inclusión de mobiliario urbano municipal en las centrales de compras, agilizar los procedimientos de contratación vinculados a la recuperación y reclamar la ampliación de los planes de empleo en colaboración con Labora y el SEPE para reforzar las plantillas municipales.

Sara Fernández

La comisión también ha abordado la necesidad de reforzar la atención en salud mental en los municipios afectados, así como promover campañas supramunicipales de sensibilización ante situaciones de alerta meteorológica.

Ayudas del Cermi

Durante la reunión se ha informado igualmente a los ayuntamientos sobre la línea de ayudas del Fondo dana impulsada por Cermi Comunitat Valenciana y Unespa, destinada a financiar proyectos de accesibilidad, atención a personas con discapacidad y mejora de la respuesta ante emergencias, y sobre la elaboración de un cuestionario para analizar el impacto social de la dana en los municipios afectados.

La reunión de Albal forma parte del seguimiento que la FVMP mantiene con los municipios afectados y las administraciones implicadas, con el objetivo de compartir información, detectar necesidades y avanzar en soluciones coordinadas que permitan acelerar la recuperación del territorio.