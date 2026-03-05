La Mancomunitat de l’Horta Sud inaugura una exposición sobre el papel de las mujeres tras la dana

'Memòries de l’andana: dones, àlbums i patrimonis oblidats' es el título de la exposición que se puede visitar en el recibidor de la Mancomunitat de l’Horta Sud desde este miércoles, 4 de marzo, y que forma parte de su programación por el 8M.

La muestra llega de la mano de la Universitat de València y recoge el papel de las mujeres en la salvaguarda del patrimonio durante la catástrofe, ya que son ellas las que mayoritariamente participan en los proyectos impulsados para la recuperación de recuerdos y objetos estropeados por el agua y el barro que dejaron las riadas.

La inauguración contó con la presencia de la vicepresidenta de la Mancomunitat y alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, junto a la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la UV, Ester Alba, y las comisarias Beatriz de Santamarina y Teresa Vicente. A la cita asistieron dirigentes de las tres asociaciones de víctimas de la dana, concejalas de Igualdad, integrantes de la plantilla de los laboratorios de Salvem les Fotos y representantes feministas de l’Horta Sud, entre otras.

Las representantes de las asociaciones de víctimas de la dana y grupos de mujeres visitan la exposición. / Redacción Levante-EMV / M. H. S.

Estudios de la dana

“Los estudios que se han hecho alrededor de la dana, en algunos de los cuales ha participado la Mancomunitat, y el trabajo sobre el terreno de asociaciones especializadas, han puesto de manifiesto como la catástrofe ha supuesto una carga más grande para las mujeres y como las mujeres, especialmente aquellas más vulnerables, han quedado en determinados momentos en desprotección”, manifestó en su intervención Lorena Silvent.

La lectura del manifiesto por el 8M en la Mancomunitat de l'Horta Sud. / Redacción Levante-EMV / M. H. S.

Por su parte, tanto Ester Alba como Beatriz de Santamarina y Teresa Vicente destacaron que, en proyectos como Salvem les Fotos (por el que se recuperan imágenes de familias afectadas por la dana) más del 90% de las personas que han recogido las fotografías del barro y las han depositado en los laboratorios, así como las que han colaborado en voluntariado y las profesionales contratadas, son mujeres. Y una situación parecida se da en “Andana” (iniciativa del de la UV en la que se han recogido cientos de testimonios sobre la tragedia).

La exposición “Memòries de l’andana: dones, àlbums i patrimonis oblidats” podrá visitarse en la sede de la Mancomunitat (calle Cervantes 19 de Torrent) hasta el 30 de marzo, de lunes a viernes (excepto festivos) de 10 a 14 horas. También se pueden concertar visitas en otro horario para grupos a través del correo electrónico gabinete@mancohortasud.es o en el teléfono 961572011.

Feminismo es democracia

En el mismo acto de inauguración, la Mancomunitat de l’Horta Sud dio a conocer su manifiesto del 8M, elaborado en la unidad de Igualtat con el título “Defender el feminismo es defender la democracia”, que leyó la vicepresidenta, Lorena Silvent. En el texto se ponen de manifiesto las secuelas de la dana en las mujeres y se apela a todas las administraciones públicas implicadas a aplicar la perspectiva de género en el proceso de reconstrucción.

El público asistente en la lectura del manifiesto. / Redacción Levante-EMV / M. H. S.

También se esgrime la necesidad de que la mirada de las mujeres esté en los protocolos futuros de prevención de catástrofes y en los planes de emergencias, al igual que los equipos encargados de ejecutarlos tengan formación especializada de género. En el manifiesto, la Mancomunitat critica abiertamente el negacionismo que “invisibiliza” la violencia machista y el cambio climático.

“Nos preocupa el discurso creciente que el sector más ultra de nuestra sociedad difunde entre la juventud, fomentando una actitud antifeminista, negacionista y de odio. Esa narrativa no es inocua. Cuestionar la igualdad, ridiculizar el feminismo y banalizar la violencia tiene consecuencias reales en las aulas, en las calles y en las relaciones”, denunció Lorena Silvent, para proclamar a continuación que “defender el feminismo es defender la democracia”.